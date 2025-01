As criaturas monstruosas do passado poderiam se deleitar nos predadores de ápice de hoje

A biodiversidade estava crescendo no início do Cretáceo, e não apenas entre os dinossauros. Os oceanos também se transformaram em vida, incluindo predadores monstruosos, ao contrário de tudo o que está vivo hoje.





Em um novo estudo, os pesquisadores estão mergulhando profundamente em um ecossistema intrigante do início do Cretáceo, onde os repostos marinhos do comprimento do ônibus como os pliossauros atacam outros carnívoros grandes, formando um raro sétimo nível trófico em sua rede alimentar.





Oceanos modernos, como uma comparação, máximo para nível trófico Cinco ou seis, representados por predadores de ápice, como orcas, esperma e grandes tubarões brancos.





Um nível trófico indica uma posição em uma rede alimentar, com níveis mais baixos significando espécies mais próximas do fundo. O nível um inclui principais produtores como algas e plantas, enquanto o nível dois inclui consumidores primários, como herbívoros.





O nível três destina -se a carnívoros que comem herbívoros, chamados de consumidores secundários, e níveis mais altos são destinados a carnívoros que atacam outros carnívoros.





O novo estudo se concentra nos antigos habitantes da formação de paja, treinamento geológico do início do Cretáceo localizado na Colômbia atual. O nível do mar era maior na época e grande parte da área estava coberta com um mar quente e raso.





Este mar aparentemente animado da vida em todos os níveis tróficos, observe os autores do estudo, parte de um aumento mais amplo da biodiversidade durante o cretáceo acionado em grande parte por climas quentes e a ruptura contínua da pangea supercontinente.





É preciso um ecossistema saudável diversificado para apoiar predadores de ápice de alto nível, e o dinamismo desse mar pré -histórico permitiu que os incríveis léviathans evoluíssem.





O ecossistema de pija abrigou répteis maciços de golfinhos chamados ictiossauros, animais em forma de crocodilo chamados teleossauros e pliosauros de pescoço longo, com mais de 10 metros de comprimento.





O potencial de um sétimo nível trófico ilustra como o ecossistema de paja rico e complexo, segundo autores do estudo.





Para esclarecer esse antigo habitat, os pesquisadores reconstruíram sua rede de ecossistemas – um modelo de interações entre espécies dentro de um ecossistema – usando dados de todos os fósseis de animais conhecidos encontrados durante a formação de Paja.





Eles levaram em consideração detalhes -chave, como o tamanho do corpo de animais fossilizados e adaptações alimentares, e usaram análogos da fauna moderna para ajudá -los a deduzir informações não -desgustrativas.





Essa abordagem foi usada principalmente para estudar os ecossistemas atuais, sublinhar os autores, mas há uma tendência recente de aplicá -lo aos dados fósseis.

Os pesquisadores foram inspirados em uma rede existente de ecossistema marítima baseada nos ecossistemas contemporâneos do Caribe, eles escrevem e usaram esse modelo de referência para ajudá-los a testá-los e refinar sua rede de paja.





Uma vez terminado, a rede deles deu um olhar sem precedentes em uma das redes de ciências mais animadas marinhas, segundo os autores.





“Nosso estudo é o primeiro a examinar essas possíveis interações ecológicas”, ” disse Biólogo da Universidade McGill Dirley Cortes.





E embora seja interessante em si, também informa nossa compreensão mais ampla da ecologia, tanto antiga quanto moderna, acrescenta ela.





“Entender essa complexidade nos ajuda a desenhar como os ecossistemas evoluem ao longo do tempo”, arties disse“Luz sobre as estruturas que apóiam a biodiversidade de hoje”.





O treinamento do Paja tornou -se conhecido por seus imponentes répteis marinhos, Cortés e seus colegas sublinham, mas é improvável que esses predadores de ápice possam ter evoluído sem uma rede alimentar robusta para apoiá -los.





Sabemos relativamente pouco sobre a vasta estrutura paleoecológica do habitat, escrevendo pesquisadores, incluindo muitos peixes, amonitas e outras criaturas importantes de níveis tróficos mais baixos.





Além de destacar esta incrível comunidade Cretáceo, os autores do estudo dizem que seu trabalho deve ajudar a responder a perguntas mais amplas Em relação à evolução dos ecossistemas marinhos – incluindo as origens e a influência de “predadores excepcionalmente importantes” como os do Paja.





“Esses resultados esclarecem como os ecossistemas marinhos se desenvolveram graças à intensa competição trófica e moldaram a diversidade que vemos hoje”, ” disse Biólogo da Universidade McGill Hansson.





Poucos ecossistemas fósseis receberam o tipo de controle que este estudo aplicou ao treinamento do Paja, observa os pesquisadores, mas dada a riqueza dos dados já disponíveis no arquivo fóssil, que poderá mudar em breve.

O estudo foi publicado no Linnean Society Zoological Journal.