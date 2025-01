As juntas são a máxima flexibilidade

A meia-idade é o momento em que você conhece suas articulações. Passei os últimos anos aprendendo que meus muitos truques de festa juvenil – tirar meus ombros do lugar por capricho, dobrar os cotovelos para trás – tiveram consequências dolorosas a longo prazo. Vinte anos de esportes de alto impacto em um esqueleto imperfeito também cobraram seu preço.

Agora cerro os dentes através dos pequenos movimentos prescritos pela fisioterapia, tentando desesperadamente salvar aquelas coisas que me permitem dobrar, torcer e mover. Não são apenas as grandes celebridades esqueléticas – as ancas, os joelhos e os ombros – que gritam connosco à medida que acumulamos quilómetros, mas também as articulações mais pequenas que de repente chamam a nossa atenção, se não o ibuprofeno. As vértebras e os discos intervertebrais podem ser esmagados. As articulações entre os dentes e a mandíbula. Até mesmo a articulação bem na frente da pélvis, na qual a maioria das pessoas nunca pensa, a menos que estejam dando à luz ou praticando esportes, revela que sofreu alguns duros golpes na vida. Esses pontos de movimento tornam-se artríticos e rígidos. Os ossos começam a esfregar uns nos outros. Movimentos que antes apenas puxavam ou criavam pressão agora produzem dor.

É fácil culpar as próprias articulações. Fraco. Velho. Desmoronando. Fomos traídos por juntas tão pequenas que nem percebemos que elas estavam lá. Mas as articulações são o sinal de um triunfo anatômico. Eles se dobram para não quebrar.

Esses pontos onde duas partes do esqueleto se encontram são tão essenciais ao movimento que a evolução os encontrou pelo menos duas vezes. Os artrópodes, sejam caranguejos ou baratas, desenvolveram sua própria versão: articulações em seus exoesqueletos que permitem que essas criaturas dobrem e se afundarem. Nossa interpretação – o esqueleto interno – provavelmente também começou fora dos corpos de criaturas antigas, como escamas ósseas. Nossa medula espinhal, aquilo que nos torna cordados, é cercada por uma camada segmentada de osso. 420 milhões anos atrás. O que hoje se tornou moderno, as vértebras nada mais são do que um pilha de 25 charros (ou às vezes 26 ou 24, se você tiver uma vértebra a mais ou a menos). Os ossos são empilhados uns sobre os outros, separados por cartilagens esponjosas chamadas discos intervertebrais. Já tínhamos lubrificado as juntas antes mesmo rastejou para fora do mar. Inferno, sem eles, rastejar não teria acontecido em primeiro lugar. As articulações foram modificadas para permitir que insetos e animais deslizem, subam e corram. Até roubar. Sem ossos firmes e articulações entre eles, não é possível desafiar a gravidade.

As articulações são formadas por vários ossos uns sobre os outros. Entre a maioria de nossas articulações estão tecido conjuntivo, cartilagem e bursas, sacos finos e achatados cheios de líquido. Eles amortecem e lubrificam, ajudando nossos corpos a dobrarem-se com facilidade, rapidez e sem parecerem uma dobradiça de porta enferrujada. Articulações que não dobram ainda precisam dessa almofada. As articulações – e os sacos entre cada uma delas – permitem que o esqueleto se mova e resista à pressão, mesmo que essa articulação em particular não ajude ninguém a inclinar-se para trás.

Muitas articulações passam quase completamente despercebidas, até que algo dá errado. Pode parecer, por exemplo, que os dentes adultos não devam se mover no encaixe da mandíbula. Mas, na verdade, essas sindesmoses alveolares dentais (o termo técnico para a pequena articulação ligamentar entre o dente e o alvéolo da mandíbula) se movem o tempo todo. Eles têm mecanorreceptores– maneiras de medir o movimento – que lidam com as pequenas vibrações que indicam a textura de um alimento. O maior movimento dentário e o tremor que às vezes o acompanha são o sistema de alerta final de que você precisa descascar a noz primeiro, por favor. Seu dente não quebrado agradecerá mais tarde.

Nossos pés equilibram uma grande carga em dois pontos incrivelmente pequenos, e eles não apenas ficam parados, eles apontam, arqueiam, dobram e flexionam. Essa flexibilidade se deve 26 ossos diferentes e todas as articulações intermediárias que constituem o tornozelo e o pé. Esta é uma solução escalável, adaptando os pés flexíveis dos nossos antepassados ​​agarrados às árvores ao padrão de condução no pavimento que utilizamos hoje.

Por outro lado, a cintura pélvica assemelha-se a um anel ósseo bastante contínuo. Mas é a junção de três ossos de cada lado, o ílio, o ísquio e o púbis. Na parte posterior, a cintura pélvica une-se ao sacro na base da coluna. Mas na frente tem um baseado, a sínfise púbica. Esta articulação pode mover-se um pouco em adultos. Mas, na realidade, ajuda a distribuir o peso e a absorver o choque do peso da parte superior do corpo. Essa articulação distribui essa massa uniformemente pelas pernas. Nas pessoas que dão à luz, esta articulação amolece e torna-se muito flexível. Ele dobra, curva e estica, criando espaço extra para o bebê passar pelo canal do parto. Depois, na maioria das vezes, tudo volta ao normal.

As articulações são essenciais para a forma como percebemos o mundo e as consideramos um dado adquirido, até que comecem a falhar. A artrite, o inchaço crônico e doloroso que geralmente ocorre à medida que envelhecemos, se espalha pelas articulações entre os ossos. As bursas ficam inflamadas e bulbosas. Décadas de trituração de alimentos prejudicam os dentes. Anos de corrida e caminhada nos relaxam e, junto com a gravidez, danificam as articulações da pélvis e da coluna.

À medida que envelhecemos, os discos intravertebrais ficam comprimidos sob o peso dos nossos anos e do peso do nosso corpo. Eles podem se projetar nos espaços entre as próprias vértebras, pressionando as raízes nervosas – uma hérnia de disco. A coluna vertebral não suporta apenas o peso das nossas indiscrições juvenis, mas também o do nosso destino evolutivo. Quando nossos ancestrais se levantavam, colocamos muita pressão em nossas vértebras. Uma coluna rígida não poderia desafiar a física e ficar em pé, e então ele se curvou. Adquirimos lordose lombar, uma oscilação na região lombar. Infelizmente, esta curva suporta a pressão da parte superior do corpo. Quando sentados, nossa coluna lombar assumir o comando entre 100 a 175 quilogramas (220 a 385 libras). Em pé, pesa entre 90 e 120 kg (198 a 264 libras). Apesar disso, nossos discos intervertebrais suportam alegremente a massa, ao mesmo tempo que melhoram resposta ao exercício.

Quando pensamos na força do corpo, pensamos em ossos longos ou músculos, coisas que só quebram ou rasgam sob a pior pressão. Por outro lado, as articulações parecem fracas, em parte porque falham antes dos ossos. Mas a sua flexibilidade é a nossa defesa. Cada movimento dentário estranho é uma sensação, um dente quebrado evitado. Cada movimento dos quadris é um momento em que eles não estalam. Cada passo ou peso levantado pressiona as articulações dos nossos ossos, e as articulações cederam lentamente. As articulações nos lembram que a flexibilidade cria força.

Este é um artigo de opinião e análise, e as opiniões expressas pelo(s) autor(es) não são necessariamente as de Científico Americano.