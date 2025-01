As melhores aplicações climáticas para 2025

A Accuweather oferece aos usuários o que o MinuteTest chama, que divide as previsões por minuto. Esse prognóstico mostra uma perspectiva detalhada nas próximas quatro horas, mesmo quando a chuva começará e parará e qual será a temperatura em momentos específicos. Isso é útil se você estiver prestes a deixar um prédio e quiser esperar a chuva parar. Chega de correr pela chuva torrencial para parar assim que entrar.

O aplicativo também fornece informações climáticas padrão, como temperaturas diárias, condições climáticas e previsões futuras. Há também uma seção na página inicial dedicada a alergias, e o aplicativo mostra alertas climáticos severos na parte superior da página inicial para facilitar o acesso.

A versão gratuita do aplicativo oferece muito, e a versão paga oferece mais, como a análise especializada dos eventos climáticos. Mas o Accuweather também esconde informações possivelmente essenciais por trás da versão paga, como uma visão do que você deve fazer se estiver enfrentando um clima perigoso. Entendo que você precisa diferenciar entre as versões gratuitas e pagas do aplicativo, mas manter informações potencialmente de vida como as por trás de um muro de pagamento parece nojento.

A Accuweather escreve em sua política de privacidade que você pode coletar informações pessoais e identificáveis, cookies e até informações sobre outros dispositivos que seu dispositivo está próximo. Accuweather também poderia Compartilhe suas informações com outras empresasComo serviços de publicação da Amazon, Facebook e Microsoft Azure.

Você pode baixar a versão gratuita do aplicativo Accuweather do Loja de aplicativos e o Google play loja. Você também pode se inscrever na versão sem anúncios do aplicativo por US $ 2 por mês (US $ 13 por ano, se for pago antecipadamente) ou a versão Premium Plus do aplicativo por US $ 4 por mês (US $ 25 por ano).