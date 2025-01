As melhores bebidas esportivas de 2025

Senhorita Xápersonal trainer certificado e professor de ioga, recomenda Reabastecedor Ultima como bebida esportiva para quem quer perder peso porque não contém açúcar e não contém calorias.

“Eu recorro ao Ultima quando tenho um longo dia ensinando ioga quente em uma sala com mais de 100 graus e treinamento pessoal”, diz Shah. “Os eletrólitos são essenciais para o funcionamento muscular e para o seu melhor desempenho, e (Ultima) os fornece sem calorias.”

Ultima Replenisher não contém açúcar ou adoçantes artificiais (é adoçado com estévia) e o primeiro ingrediente listado nas embalagens do pó é o citrato de magnésio, o que é um bom indicador de que este produto é de alta qualidade. O magnésio é um dos eletrólitos perdidos no suor; O fato de ser o primeiro ingrediente listado significa que é o ingrediente mais comum em volume no Ultima Replenisher.

O pó Ultima também contém cálcio, zinco, manganês, cloreto, potássio, sódio e fósforo, todos nutrientes essenciais que precisam ser repostos após suar muito.