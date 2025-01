As melhores caixas de assinatura de roupas para 2025

como um arranjo de pontos usuário, posso relatar uma experiência positiva com esta opção específica de assinatura de roupas. Fico sempre feliz em receber uma caixa, que você pode personalizar para chegar com a frequência que for adequada à sua agenda e orçamento, sem necessidade de taxa de adesão ou assinatura mensal. Minha conta está vinculada a um dos meus painéis do Pinterest, para que meu estilista possa ter mais ideias do que eu gosto e sempre deixa um bilhete atencioso na minha caixa, o que é um belo toque personalizado. Os Style Cards que acompanham cada caixa também mostram diferentes formas de estilizar as peças (e muitas vezes com itens básicos que provavelmente já estão no seu armário). Meu conselho é não desembolsar dinheiro por um item, a menos que você esteja claro Você o usará com bastante frequência.

Cadastre-se online ou no aplicativo (disponível em iOS qualquer Android). Preencha um perfil de estilo detalhado, incluindo seus tamanhos, se você odeia ou adora fazer compras, se usa salto alto, quais características deseja destacar mais e outros fatores. Stitch Fix oferece caixas elegantes para homensmulheres e criançase permite que você defina um preço preferencial entre US$ 28 e US$ 500 por item (os itens infantis custam a partir de US$ 12 por item). Escolhi a faixa de preço mais baixa quando me inscrevi e, em meu último gráfico, nenhum dos meus itens específicos custava mais de US$ 60. Você paga uma taxa de estilo de US $ 20 quando sua caixa é montada, tem três dias para experimentar as roupas e pode devolver o que não quiser ou gostar. A taxa de US$ 20 se aplica a tudo que você guarda e, se você não guardar nada, pagará apenas essa taxa. Se você adorar sua caixa e ficar com tudo, também ganha 25% de desconto no Buy All.

Stitch Fix também tem uma opção de compra direta, bem como uma opção Buy Your Look. Na página inicial do aplicativo, você pode rolar para baixo para ver itens individuais classificados em categorias de ocasiões. No topo, você pode ir ao Freestyle e ele mostrará os estilos para comprar. Eles permitem que você compre itens individuais (calças, sapatos, acessórios e muito mais) para combinar com as peças que você já possui. Podem ser encomendados sem necessidade de receber outra caixa.