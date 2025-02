As melhores câmeras de segurança doméstica com preguiçosas em 2025

Amazon

Resolução

Essas luzes brilhantes funcionam melhor quando combinadas com uma câmera com uma alta resolução que pode capturar muitos detalhes. Um 1080p fará o trabalho, mas, com a melhor clareza para essas câmeras (geralmente montadas), preferimos 2K resoluções, como algumas de nossas melhores opções.

Brilho e personalização

Lumens é um ótimo indicador de brilho visível (não tente compará -lo com os watts, especialmente com o LED), e alguns milhares de lúmens são uma garantia de luzes brilhantes que podem iluminar completamente uma área maior. Mas também gostamos de ver as opções de personalização de brilho, sombra leve e programação. Isso ajuda a impedir que as luzes o acordem à noite ou vizinhos raivosos, o que permite fazer ajustes conforme necessário.

Apoio doméstico inteligente

O suporte doméstico inteligente com plataformas existentes é sempre agradável, especialmente quando estabelece rotinas com outras luzes ou câmeras inteligentes. Estamos procurando suporte para o Google Home e Amazon Alexa. O suporte da Apple é muito mais difícil de encontrar para câmeras de segurança no momento, embora, como o padrão de sujeito continue a progredir, esperamos que isso mude.

Opções de energia

Embora o uso cuidadoso das baterias possa levar a um bom gerenciamento de energia para as câmeras sem fio dos refletores, esses refletores tendem a tomar um suco extra. Eles também são montados em locais altos, onde a recarga da bateria pode ser uma dor. Considere cuidadosamente se você preferir o posicionamento sem fio ou a opção com fio sem carga, o que pode exigir um trabalho de instalação adicional. Lembre -se de que as câmeras de inundação com cabo geralmente devem se conectar a uma caixa de junção.

Detecção de movimento

A detecção de movimento e reconhecimento de objetos são especialmente importantes para câmeras de inundação, porque ajudam os refletores a acender apenas Quando há uma causa razoável como uma figura humana detectada. Apreciamos algumas câmeras que oferecem reconhecimento de objetos gratuitamente nesta lista, mas é possível que você deva pagar uma taxa de assinatura por funções avançadas.

A EUFY oferece três painéis de LED para aumentar seu brilho. Eufy

Visão noturna

A visão noturna não é tão importante com refletores amplos, mas pode ajudar a melhorar a clareza nas bordas da imagem quando as coisas estão escuras. Para a melhor clareza, considere procurar uma câmera que também tenha uma visão noturna.

Audio e sirenes de dois caminhos

As opções de áudio podem ser muito importantes se você quiser questionar um estranho (ou gritar com um amigo) ou soar uma sirene para assustar os intrusos. Eles não são tão valiosos nas câmeras de inundação quanto em Timbres de vídeo, por exemplo, mas ainda é um recurso importante. Felizmente, a maioria das câmeras de inundação agora tem essas opções de áudio.