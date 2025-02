As melhores câmeras de segurança doméstica sem assinatura até 2025

A detecção de Blink funciona bem o suficiente, mas é um recurso de assinatura. CNET/TYLER LACOMA

Resolução e visão

Sempre prestamos atenção à resolução e ao campo da visão para as câmeras de segurança doméstica. Verifique os detalhes, a distância, é muito importante para visualizações ao vivo e a qualidade do vídeo gravado. É importante prestar atenção não apenas aos números de resolução e quão amplo é o campo de visão, mas se uma marca bloquear resoluções mais altas por trás de uma assinatura (alguns o fazem).

Armazenamento de vídeo

O armazenamento de vídeo refere -se à facilidade com que o vídeo pode ser gravado e compartilhado, geralmente na nuvem ou localmente através de um cubo/disco anexado. O armazenamento em nuvem está quase sempre bloqueado atrás de uma assinatura, exceto em raras exceções, como o Google Nest e algumas outras. O armazenamento local é geralmente uma maneira melhor de evitar assinaturas e ainda obter essa importante qualidade de vida.

Integração residencial inteligente

O suporte inteligente na casa para assistentes de voz (Siri, Alexa, Google Assistant) ou plataformas como o Google Home ou a Apple Home geralmente não estão bloqueadas por trás das assinaturas: o que você vê nas especificações é o que você recebe. Isso pode ser limitado a uma única plataforma (a Amazon gosta de manter seus dispositivos focados no Alexa por enquanto) ou estendendo -se entre várias plataformas. Se você já usa um assistente de voz ou um sistema completo de segurança doméstica inteligente, procure uma câmera compatível com ele.

Detecção de objetos

A detecção de objetos, como reconhecer pacotes ou seres na forma de humano que está se aproximando, é outra característica frequentemente bloqueada atrás de uma assinatura. Algumas câmeras oferecem detecção de objetos gratuitos. O EUFY usa a detecção humana para muitas de suas câmeras, as câmeras de topo de tapa oferecem detecção gratuita e várias câmeras Lorex fornecem pacotes e detecção de pessoas.

Usabilidade do aplicativo

Câmeras seguras de alta qualidade vêm com aplicativos intuitivos com configurações que são fáceis de gerenciar. Também é uma grande vantagem se eles não tiverem janelas emergentes constantes que indicam que você se registra para uma assinatura.

Visão noturna

Sempre olhamos atentamente para a visão noturna e sua distância para garantir que ela funcione corretamente e ofereça muito uso para capturar imagens do outro lado do seu pátio ou sala.

Áudio bidirecional

As características do áudio de duas via ajudam a assustar os intrusos, conversar com estranhos ou dizer às crianças para jantar. Eles são sempre livres, mas também observamos de perto sua qualidade e classificação.