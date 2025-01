As melhores chaleiras elétricas de 2025

Para começar, aqui está uma lista dos oito modelos que testamos nesta última rodada para encontrar a melhor chaleira elétrica:

Chaleira Elétrica Chefman Easy Fill: Este é um valor fantástico por menos de $ 30. Uma tampa para servir torna o enchimento rápido e fácil. Não possui controle de temperatura nem mantém a água quente quando ferve. Foi uma das chaleiras mais lentas e demorou 6 minutos para ferver. Se você quer apenas ferver água e não precisa de sinos e assobios, este é para você.

Chaleira Cool Touch de Hamilton Beach: Com cinco configurações de temperatura predefinidas, exterior com toque frio, tempo de fervura rápido e preço razoável, esta é uma boa opção para quem bebe chá. Pode manter a temperatura definida por até 30 minutos.

Lindo bule One Touch de Drew Barrymore: Nosso vencedor geral é um ótimo valor, com vários recursos e água fervida tão rapidamente quanto qualquer chaleira elétrica que testamos. Possui quatro temperaturas predefinidas, mas você pode aumentá-las ou diminuí-las em incrementos de cinco graus. Esta atraente chaleira manterá a água na temperatura escolhida por até 60 minutos e o exterior de toque frio a torna uma opção mais segura.

Chaleira elétrica KitchenAid de 1,25 litros: Tem um visual incomum para uma chaleira elétrica, pois parece uma chaleira tradicional. É compacto e fofo e vem em diversas opções de cores, o que o torna uma de nossas principais opções. Você pode até combiná-lo com outros eletrodomésticos KitchenAid, como uma batedeira. Ele inclui um filtro de malha para coletar incrustações e obter água mais limpa, mas por outro lado não oferece nenhum recurso sofisticado.

Chaleira elétrica Bodum Melior com pescoço de ganso: Por cerca de US $ 40, esta é a opção de chaleira pescoço de ganso mais barata que testei. Se esse for o único recurso que você precisa, o preço torna o Bodum uma opção atraente, mas faltam características distintivas e sua fervura é relativamente lenta em comparação com outras opções de maior potência.

Chaleira Elétrica Gooseneck Cosori: Se você deseja uma chaleira pescoço de ganso de preço razoável com cinco configurações de temperatura predefinidas para chá e café, além de uma temperatura de 60 minutos, esta é a chaleira para você por cerca de US $ 60 a US $ 70. Botões claramente marcados na base facilitam o uso.

Chaleira elétrica Stagg EKG: Quer impressionar seus convidados com o melhor café servido? Com preço de varejo variando de US$ 165 a US$ 195 dependendo do acabamento, este é um luxo, mas tem as melhores características para os aficionados por café. O Stagg tem o bico pescoço de ganso que você deseja para um vazamento controlado, e você poderá aumentá-lo até a temperatura exata desejada e mantê-lo assim por 60 minutos. Além disso, é um complemento maravilhoso para qualquer cozinha, algo que você terá orgulho de exibir.

Chaleira elétrica Aromaster Gooseneck (atualização: fora de estoque): O bico pescoço de ganso e o termômetro analógico integrado são as principais características desta chaleira. A bica pescoço de ganso é obrigatória para servir o café, e saber a temperatura exata é importante, pois a água não precisa ferver completamente para preparar o café. Você não pode definir ou manter uma determinada temperatura, mas pelo menos você pode vê-la nesta chaleira.

Para efeito de comparação, aqui está uma descrição mais detalhada das principais especificações de cada modelo:

Especificações da chaleira elétrica Chaleira Elétrica Chefman Easy Fill Chaleira Cool Touch de Hamilton Beach Lindo bule One Touch de Drew Barrymore Chaleira Elétrica KitchenAid KEK1222 Chaleira elétrica pescoço de ganso Aromaster Chaleira elétrica Bodum Melior com pescoço de ganso Chaleira Elétrica Gooseneck Cosori Chaleira elétrica Stagg EKG Número do modelo RJ11-17-GM-EF 41033 19135 KEK1222 YK-139T 11883-259EUA CO108-NK EEO1AA1A Cor Preto fosco, transparente Preto Preto, azul centáurea, merlot, cinza ostra, verde sálvia, esmalte branco Preto fosco, preto ônix, aço inoxidável escovado, vermelho império, pistache Preto preto fosco Aço inoxidável Preto fosco, branco fosco, aço polido, cobre polido, azul pedra, rosa quente (vários detalhes em madeira disponíveis) Habilidade 57,48 onças. (1,7 litros) 57,48 onças. (1,7 litros) 57,48 onças. (1,7 litros) 42,27 onças. (1,25 litros) 27 onças. (0,8 litros) 27 onças. (0,8 litros) 27 onças. (0,8 litros) 30,43 onças. (0,9 litros) Dimensões (altura x largura x profundidade, em polegadas) 9,5 x 6,1 x 8,3 9,5 x 6,0 x 8,4 10,5 x 6,4 x 9,2 10,3 x 7,0 x 8,9 7,1 x 6,5 x 11,6 6,3 x 8,3 x 11,8 9,0 x 7,7 x 11,6 8,0 x 6,8 x 11,5 Peso (em libras, incluindo base) 2,0 2.4 3.1 2.6 23 1,9 2.7 2.8 Exterior fresco ao toque Não Sim Sim Não Não Não Não Não Função de ajuste de temperatura Não Sim (5 opções) Sim (4 opções) Não Não Não Sim (5 opções) Sim (na medida exata) Função de retenção de temperatura Não Sim (permanece ligado automaticamente por 30 minutos) Sim (permanece ligado automaticamente por 60 minutos) Não Não Não Sim (por 60 minutos) Sim (por 60 minutos) Termômetro Não Sim (digital) Sim (digital) Não Sim (analógico) Não Não Sim (digital) Poder 1.100 W 1.500W 1.500W 1.500 W 1.200 W 1.000 W 1.200 W 1.200W tempo de fervura 6:00 4:12 4:10 4:13 4:59 6:42 4:34 4:34 Preço de varejo US$ 19 US$ 45 US$ 40 US$ 100 US$ 60 US$ 40 US$ 60 US$ 165

Finalmente, aqui estão as pontuações dos testes dos anos anteriores.

O Zwilling Enfinigy funcionou bem e adoramos o design minimalista. David Watsky/CNET

Ele Enfinigy Zwilling Foi um dos primeiros favoritos do ponto de vista puramente estético, e esta chaleira também teve um desempenho de alto nível durante nossos testes. A construção é sólida e gostei do design minimalista de um botão. Pesando pouco mais de 2 quilos, não é muito volumoso e possui um exterior de toque frio para proteger seus dedos. Há também um Modelo Pro de tamanho igual e aparência semelhante agora.

Outra das melhores opções de anos anteriores é o Chaleira pescoço de ganso ajustável Oxo Brew. Com seu bico pescoço de ganso, é uma chaleira particularmente atraente para servir ou outras configurações manuais de preparação de café que exigem um vazamento constante e controlado. Ainda é uma ótima escolha, mas a chaleira pescoço de ganso da Cosori oferece recursos e desempenho comparáveis ​​e custa alguns dólares menos.

Enquanto isso, o Chaleira de vidro sem fio Oxo Brew Na verdade, foi a chaleira mais rápida e consistente em nossos testes de fervura de 2021. Ela tem uma construção elegante e robusta e combinaria perfeitamente com qualquer tema de cozinha, especialmente se você preferir uma chaleira elétrica com jarra de vidro.

Ele Chaleira mais inteligente: Atualmente não disponível nos EUA, teve um bom desempenho em nossos testes e adorei sua construção robusta em aço inoxidável. É a única chaleira controlada por aplicativo que testamos, o que acabou sendo uma bênção e uma maldição. Especificamente, ele fervia a água de forma rápida e completa quando controlado pelo aplicativo, mas desligou antes de ferver totalmente quando tentei ferver a água à moda antiga, usando o botão na lateral da chaleira. Se você é viciado em aplicativos, é conveniente poder ver quanta água tem na sua chaleira e fervê-la remotamente no seu dispositivo. Depende de você se vale a pena pagar um pouco mais do que pagaria por uma chaleira elétrica padrão.

O Smeg ganha pontos de estilo e água fervida em um piscar de olhos, mas é um pouco caro pelo que faz. David Watsky/CNET

o caro Chaleira elétrica Smeg Era outra chaleira de alta octanagem com construção sólida e muito charme retrô. Meu principal problema é que ficou muito quente ao toque. Também é incrivelmente caro, especialmente considerando que não há recursos especiais além de simplesmente ferver água. Se você gosta do visual, não ficará desapontado, mas ele não oferece muito valor.

Ele Cozinha PerfectTemp Ele também teve um bom desempenho nos testes, mas seu desempenho não é compatível com o preço de tabela de US$ 100 (embora possa ser encontrado à venda por apenas US$ 68). Se você está pensando em comprar um dessa marca e o PerfectTemp não está à venda, eu o recomendo levemente. modelo básico por US$ 70que tem menos predefinições, mas um preço mais razoável. Como minha (agora ex) colega Megan Wollerton relatou em sua rodada inicial de testes para a CNET, o PerfectTemp recebeu feedback de clientes e Avaliações da Amazon indicando que seu recurso de desligamento automático está com defeito e representa um risco potencial de incêndio. Cuisinart não respondeu a um pedido de comentário.

As duas chaleiras elétricas Ovente que testei: a de US$ 27 Iluminação Ovente (Atualização: Esgotado) e os US$ 50 (agora menos de US$ 40) Ovente Série Victoria – são opções acessíveis que fervem água rapidamente e são fáceis de usar. Nenhum dos dois se destacou nos testes e pareceu um pouco barato. Além disso, ambos tinham tampas que se separavam desnecessariamente da chaleira, o que significava que podiam ser extraviadas. Conhecendo-me, provavelmente o faria.