As melhores empresas de mudanças de 2025

As empresas de mudanças são difíceis de avaliar. Como eu mesmo não conseguia avaliar de forma realista as habilidades de transporte de cada empresa de mudanças, confiei nas experiências de outros clientes. A fonte mais confiável é Formulário GSA3080que os funcionários do governo preenchem para avaliar as empresas de mudança depois de se mudarem para trabalhar. Esses dados são compilados em uma pontuação completa para empresas de mudanças. Da minha lista original de mais de 50 empresas de mudanças interestaduais, eliminei aquelas que tinham pontuação abaixo da média.

A partir daí, analisei a história de cada empresa com o Departamento de Transporte. Você contratou motoristas suficientes para lidar com movimentos oportunos em todo o país? Como é o seu histórico de segurança? Eliminei todas as empresas com pontuações de motorista ou inspeção de veículos abaixo da média.

Então tentei o que pude: o processo de cotação. Preenchi formulários de orçamento online para 22 empresas de mudanças e esperei meu telefone explodir. Deve levar apenas cerca de 10 minutos para obter um orçamento por telefone. Critiquei empresas que colocaram seu discurso de vendas antes de minhas perguntas ou pediram um grande depósito imediatamente. As melhores empresas de mudanças solicitarão um inventário detalhado dos itens que você está transportando antes de fornecer um orçamento e serão capazes de explicar suas políticas em linguagem clara e simples.

Por fim, investiguei avaliações e reclamações junto ao Better Business Bureau. Tratava-se menos de um número geral (mudança é o tipo de setor em que as pessoas normalmente só deixam comentários quando há um problema) e mais de encontrar um padrão de reclamações. Também dei preferência a empresas certificadas como Promover pela American Teamsters Association. Isto significa que foram aprovados numa revisão anual das suas práticas comerciais, incluindo o seu histórico de reclamações.