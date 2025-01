As melhores escovas de dente elétricas de 2025

As escovas de dente elétricas desta seção não eram minhas favoritas, mas têm algumas qualidades excelentes que vale a pena mencionar. Uma delas pode ser a escolha certa para você, então valeu a pena incluí-la aqui.

Escova de dentes elétrica recarregável Philips Sonicare para crianças

A partir dos 3 anos, o Philips Sonicare para crianças É tão bom quanto outros modelos Philips Sonicare. A escova de dentes elétrica possui dois modos diferentes e um temporizador de escovação e vem em duas cores diferentes. Além disso, cada caixa contém adesivos para decorar a alça. Funciona de forma muito semelhante à escova de dentes elétrica Oral-B Kid, embora a cabeça da escova vibre em vez de oscilar.

Percebi que o cabo é mais pesado e cerca de 2,5 cm mais longo do que a escova de dentes Oral-B Kid’s Color Changing. A cabeça da escova é uma versão menor da Philips Sonicare Prestige, mas ainda é quase três vezes mais longa que a cabeça da escova Oral-B Kid. O que torna a escova Sonicare for Kids única é que ela possui recursos Bluetooth que se conectam a um aplicativo de smartphone. Acho o aplicativo um dos melhores; Possui vídeos educativos e um sistema de rastreamento que os pais podem usar para acompanhar o comportamento de escovação de seus filhos.

Escova de dentes elétrica Quip

A cabeça da escova Quip tem o tamanho muito próximo de uma cabeça de escova de dentes manual. O Quip é simples em todos os sentidos: tem uma velocidade e um cronômetro de dois minutos que emite um bipe a cada 30 segundos e desliga quando o tempo acaba. Isso é tudo. Não há aplicativo, carregador ou cabos. Essa escova de dente elétrica funciona com bateria AAA localizada no cabo e a carga dura três meses.

Dei à Colgate Hum o título de “melhor escova de dentes elétrica a bateria” e não à Quip porque não gostei da cabeça da escova. Sim, é semelhante a uma escova de dente manual, mas achei difícil usá-la para chegar à boca. Notei também que o motor do Quip não é muito potente se comparado aos modelos Sonicare ou Oral-B. Para mim, foi como uma limpeza manual. Eu não gostei, mas outros podem não se importar. Se você está procurando uma escova de dentes elétrica inteligente sem Bluetooth ou aplicativo, a Quip pode ser a certa.

Escova de dentes elétrica CariPro

O CariPro é um bom pincel, mas não se compara aos demais desta lista. A cabeça da escova vibra e a parte superior e inferior da escova se alargam para fora.

Minhas gengivas e dentes ficaram sensíveis depois de usar o CariPro, mas tenho tendência a sentir sensibilidade dentária. É difícil dizer se foi devido às cerdas da escova ou à forma como a cabeça da escova foi alargada. Se você tem gengivas sensíveis, lembre-se que a escova possui cinco configurações e uma delas é sensível. Há uma coisa boa nisso: sinto que o CariPro fez um bom trabalho ao limpar minha boca.

Escova e

O Y-Brush chamou a atenção e despertou interesse na CES em 2017 e voltou à CES ano após ano. A estranha escova em forma de Y afirma que pode escovar todos os dentes em apenas 10 segundos. Depois de aplicar a pasta de dente diretamente na escova, todo o Y-Brush vai para a boca. Então você deve morder e pressionar o botão para ativar as vibrações suaves. Após cinco segundos, você pode passar para os dentes inferiores.

Não só descobri que a escova Y não limpava meus dentes, mas as vibrações fizeram minha cabeça doer. Foi uma experiência desconfortável que deixou meus dentes cobertos de pasta de dente. O conceito deste pincel é divertido e interessante. Pode ser para você se estiver cansado de escovas de dente elétricas comuns.

Oral-B Pro 500 Limpeza de Precisão

Minha experiência com a escova Oral-B Pro 500 Precision Clean em comparação com outras na mesma faixa de preço. Possui modo de limpeza e a cabeça da escova oscila e gira com um temporizador de dois minutos. O pincel avisa quando terminar. Esta escova Oral-B simples é básica e não possui nenhuma tecnologia especial ou aplicativos emparelhados.

De todas as escovas de dente Oral-B que experimentei com cabeças rotativas, esta foi a que menos gostei. Não era tão poderoso quanto os outros e depois de alguns usos me perguntei se precisava de uma nova cabeça de escova. Acho que esta escova é perfeita para quem experimenta uma escova de dentes elétrica pela primeira vez. É simples e com preço muito razoável. Eu pessoalmente escolheria o Oral-B Pro 1000, mas este Pro 500 é uma boa opção econômica.