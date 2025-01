As melhores garrafas de água reutilizáveis ​​em 2025

Garrafa de água com filtro de aço inoxidável refrigerado Contigo Wells: EiGostei do design desta garrafa, desde o tamanho à palhinha com bico automático e até ao filtro. Meu problema com esta garrafa é que o comprimento do filtro era muito curto para o tamanho da garrafa, então sempre parecia sobrar água intragável quando atingia um certo ponto.

Nathan QuickSqueeze 12 onças. Garrafa de mão isolada: Achei esta garrafa portátil mais pesada do que gostaria durante uma corrida. Se o peso não incomoda, ainda é uma boa opção portátil e possui bolso com zíper para guardar géis, chaves ou cartões de crédito.

Camelback Eddy Plus: Embora o Camelbak Eddy Plus tivesse um bocal que eu gostei, achei a garrafa mais pesada. Faltava isolamento e apenas algumas peças podem ser lavadas na máquina de lavar louça. Ficou em segundo lugar, atrás da garrafa de água Nalgene Narrow Mouth Tritan, que também não tinha isolamento, mas esta última era um pouco mais barata e totalmente lavável na máquina de lavar louça.

Yeti Rambler: Esta garrafa de água Yeti de edição limitada parece durável, mas é mais pesada se você a levar para uma caminhada ou para a academia. Isso seria melhor se você estiver acampando, pescando ou passeando e precisar de uma garrafa para resistir a quedas ou manter as bebidas frescas. Não entrou na lista porque, em comparação com outras garrafas isoladas, descobri que não mantinha a água fria e carecia de versatilidade.

Yeti Yonder 1 litro / 34 onças. Garrafa de água: Achei que era uma garrafa de água bastante cara, sem características especiais e sem isolamento. Existem opções mais acessíveis que possuem características comparáveis ​​a esta garrafa.

Frasco hidro de 32 onças. Boca larga com tampa com canudo: Esta garrafa é pesada e pode ser irritante, mas é bem isolada. Ainda é uma boa opção se você não se importa com o tamanho. Se você quer uma garrafa mais leve e acessível que mantenha a água gelada, é melhor escolher uma das outras garrafas da lista.