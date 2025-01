As melhores impressoras 3D (2025) – CNET

James Bricknell/CNET

Testar impressoras 3D é um processo profundo. Os impressores muitas vezes não usam os mesmos materiais, ou mesmo o mesmo processo, para criar modelos. Tento SLA, impressoras 3D que usam resina e luz para imprimir, e FDM, impressoras que derretem plástico em uma placa. Cada um possui uma metodologia única. Os principais qualificadores que vejo incluem:

Qualidade de hardware

Facilidade de configuração

Software incluído

Aparência e precisão das impressões.

Reparabilidade

Apoio à empresa e à comunidade

Um teste de impressão importante, representando o (agora antigo) logotipo da CNET, é usado para avaliar como uma impressora fecha lacunas, cria formas precisas e lida com saliências. Ela ainda possui pequenas torres para ajudar a medir o quão bem a impressora 3D lida com as faixas de temperatura.

Ao testar a velocidade, cortamos o modelo usando o cortador padrão fornecido pela máquina em sua configuração padrão e, em seguida, comparamos a duração real da impressão com o tempo de conclusão da declaração no cortador. As impressoras 3D geralmente usam segmentações diferentes, e essas segmentações podem variar muito em relação ao tempo de conclusão.

Em seguida, usamos o PrusaSlicer para determinar quanto material a impressão deve usar e dividimos esse número pelo tempo real necessário para imprimir, o que nos dá um número mais preciso para a velocidade em milímetros por segundo (mm/s) que a impressora pode iniciar. no.

James Bricknell/CNET

Cada placa de impressão deve ser aquecida a uma determinada temperatura, por isso usamos o Câmera de imagem térmica InfiRay para Android para ver como eles se saem. Ajustamos a placa de construção para 60 graus Celsius (a temperatura mais comumente usada para placas de construção), esperamos cinco minutos para que a temperatura se estabilizasse e depois a medimos em seis locais separados. Em seguida, medimos a temperatura média para ver o quão perto a impressora 3D chegou da temperatura anunciada.

Testar a resina requer critérios diferentes, por isso utilizo o Teste Padrão Ameralab: imprima um pequeno modelo de resina que pareça uma pequena cidade. Isso ajuda a determinar a precisão da impressora, como ela lida com peças pequenas e quão bem a exposição UV funciona em diferentes pontos do modelo.

Muitas outras impressões de teste anedóticas também são feitas em cada impressora, usando diferentes modelos 3D, para testar a longevidade das peças e quão bem a máquina se adapta a vários formatos.

Para os outros critérios, pesquisei a empresa para ver se ela responde bem às dúvidas do suporte ao cliente e como é fácil solicitar peças de reposição e instalá-las você mesmo. Os kits (impressoras que vêm apenas semi-montadas) são avaliados pela duração e dificuldade do processo de montagem e pela clareza das instruções.