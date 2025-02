As melhores lojas para comprar música digital que você pode manter para sempre

Custo médio por álbum: US $ 10 (qualidade do CD), US $ 15 (24 bits)

Taxa de bits máximos: Sem perdas (até 24/192)

Se você estiver interessado apenas em descargas de alta qualidade e, com isso, eu significa especificamente hi-flies de 24 bits, a loja de download Qobuz é a mais barata. Como o serviço de transmissão de música Qobuz, ele atende a uma ampla variedade de gêneros musicais, do pop ao jazz, metal e o que você puder pensar. O site também oferece vendas em novos lançamentos, incluindo uma recente promoção do Metallica. Se for um Audiófilo Ultra -Niero, você pode se inscrever no pacote de transmissão sublime de US $ 180 por ano, o que também oferece descontos de até 60% em downloads de alta resolução.