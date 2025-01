As melhores mantas térmicas de 2025

Nosso vice-campeão de melhor manta térmica vem da mesma marca. Este produto Sunbeam é mais acessível. A manta Sunbeam Royal Ultra vem em um tamanho, aproximadamente 50 por 60 polegadas. Assim como a outra manta aquecida da marca, a Royal Ultra é 100% poliéster, mas vem em apenas quatro cores. Tem garantia limitada de cinco anos.

Com quatro configurações de aquecimento e uma configuração de desligamento automático de 4 horas, o Royal Ultra pode ter menos configurações de aquecimento do que o Royal Luxe, mas o desligamento automático mais curto é adequado para aqueles que temem esquecer que seus produtos estão conectados. e lavar à máquina com água fria no ciclo delicado. Seque em fogo baixo.

Características do produto: