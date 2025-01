As melhores máquinas de remo de 2025

Ao usar uma máquina de remo, praticar a boa forma é fundamental se você quiser aproveitar ao máximo o treino. É útil ter um instrutor de remo ou treinador familiarizado com a máquina para lhe ensinar a maneira correta de remar.

Captura, condução, recuperação: É importante aprender os quatro passos principais do remo. São eles a recepção, o impulso, a conclusão e a recuperação. O instrutor de remo do Peloton, Alex Karwoski, diz que sua posição inicial deve ser assim: “Começando da posição totalmente comprimida: seus braços devem estar estendidos, o corpo voltado para a frente em um ligeiro ângulo e os joelhos próximos ao peito.” A partir daqui você deve empurrar com as pernas para afastar o assento e a alça da tela. Karwoski explica que “durante o primeiro terço ou metade do percurso, nossas pernas fazem a maior parte do trabalho, enquanto nossos braços e corpo ficam apoiados e mantendo a pressão”. Então, quando as canelas atingem cerca de 45 graus em relação ao solo, o balanço do corpo começa. Ele diz que a chave para o movimento do corpo é pensar em “adicionar impulso” à alça. As pernas começaram a mover o volante interno, e é aqui que as pernas e o corpo podem trabalhar juntos para acelerar ainda mais o volante. “Finalmente, nossos braços se envolvem logo no final da braçada e puxamos a alça até o peito”, diz ele. Depois de tudo isso concluído, você inicia a fase de recuperação do golpe, que é o oposto completo e os braços primeiro se afastam do corpo, depois o corpo gira para frente e as pernas se comprimem para retornar à pegada.

Não abuse do fator de arrasto: O fator de arrasto é geralmente apresentado como uma alça de absorção de choque em uma raquete tradicional. Nos remadores mais modernos, como alguns dos mencionados nesta lista, está incluído no software. “A maioria das pessoas presume que passar de, digamos, três para 10 torna a máquina mais difícil, mas o que realmente faz é simplesmente aumentar a velocidade com que o volante desacelera e, portanto, torna a máquina mais difícil. O curso parece mais pesado porque agora é como você estamos remando em melaço em vez de água”, explica Karwoski. Em outras palavras, evite confundir “fator de resistência” com “nível de velocidade” ou “intensidade”.

Saiba qual é a principal medida: A unidade principal medida ao remar é a saída. Karwoski explica que quando você rema, cada braçada requer um certo tempo, então o trabalho medido é a força aplicada para mover o volante. Ele diz: “a partir da produção podemos derivar a divisão, que é dada em termos do tempo que levaria para remar 500 metros com a saída e a distância fornecidas”. Outra métrica a considerar é a taxa de braçadas, que é o número de braçadas que você executará, se mantiver o ritmo atual, em um minuto. “Encorajo as pessoas a se concentrarem na produção porque esse é o grande número que geralmente fica bem no meio da tela”, disse Karwoski. Lembre-se de que diferentes máquinas de remo têm métricas diferentes destacadas, mas, em última análise, tudo se resume a quanta força você pode aplicar por meio do impulso para mover o volante.

Precauções com remo: Tal como acontece com qualquer forma de exercício, é importante obter autorização do seu médico se tiver problemas de saúde ou estiver grávida. “Se você está voltando de uma lesão e essa lesão não o impede de sentar em uma máquina de remo, o remo pode ser uma maneira mais suave de redefinir seu condicionamento cardiovascular”, disse a instrutora de remo do Peloton, Katie Wang. maneira de obter os benefícios do exercício cardiovascular enquanto cuida das articulações e joelhos.