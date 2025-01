As melhores mesas permanentes de 2025

Qual deve ser a altura da sua mesa permanente?

A altura específica da sua mesa depende muito da sua altura. Se você é uma pessoa baixa, você vai querer ter certeza de que pode se ajustar a uma altura baixa e, para pessoas mais altas, você vai querer poder chegar mais alto. Uma das coisas mais importantes que aprendemos ao mudar para uma mesa vertical é que, idealmente, a mesa estará localizada onde seus cotovelos possam descansar confortavelmente em um ângulo de 90 graus e seu monitor esteja diretamente na frente de seu rosto para que você esteja não forçando o pescoço. Isso causará o menor desgaste em seu corpo enquanto estiver em pé.

Quais são os diferentes tipos de mesas verticais?

Nossa melhor lista concentra-se em dois tipos principais de mesas verticais, mesas elétricas e manuais; também existem conversores de mesas verticais e mesas fixas. As mesas em nossa lista são levantadas por meios elétricos ou manuais e podem mudar de altura para acomodar uma posição sentada ou em pé. Um conversor de mesa em pé é um suporte que fica em cima de uma mesa para elevar seus monitores ou computador portátil. adicionando altura ao mouse e à tela sem precisar mover a mesa. As mesas fixas não têm a opção de baixá-las até a altura do assento.

As mesas verticais valem a pena?

Se você deseja perder peso, apenas uma mesa em pé pode não ajudá-lo. Onde entram os benefícios? é diminuir o tempo que seu corpo fica sedentário e melhorar sua produtividade. É especialmente útil para quem sente que ficar sentado à mesa o dia todo causa dores no pescoço e/ou nas costas. Ao lutar com esses problemas, você pode descobrir que vale a pena ter uma mesa permanente.

Algo a ter em mente com uma mesa vertical é que ficar em pé por longos períodos de tempo pode desgastar seus pés e pernas à medida que você se acostuma. Você vai querer ter certeza de passar a sentar de vez em quando para evitar esse cansaço e estar atento aos sapatos que escolhe usar durante o dia.

Quanto tempo durará uma mesa permanente?

Quanto tempo você pode esperar ficar longe de uma mesa depende de algumas coisas: qualidade, garantia e uso. Uma mesa feita de material de melhor qualidade durará muito mais tempo. Quando você tem uma mesa com garantia mais longa, sabe que poderá aproveitá-la por mais anos. Como acontece com qualquer coisa, quanto mais você move sua mesa para cima e para baixo, mais desgaste ela sofrerá, o que pode reduzir a quantidade de tempo que você passa longe dela. Em média, uma mesa em boas condições costuma durar entre cinco e dez anos.

Quais são os benefícios de usar uma mesa vertical?

Um estudo de 2021 mostrou que as pessoas que trabalhavam em pé eram mais produtivas, mais saudáveis ​​e menos sedentárias. Isto incluiu uma diminuição das dores no pescoço, ombros e costas, bem como uma melhoria no humor.

Preciso ter minha mesa perto de uma tomada?

A proximidade necessária de uma tomada para sua mesa vertical depende da sua configuração eletrônica, bem como se sua mesa é elétrica ou possui componentes técnicos como carregadores sem fio. Se você tiver uma mesa elétrica de pé, você vai querer que ela esteja perto o suficiente para conectá-la, de modo que você possa passar da posição sentada para a de pé, já que os motores não funcionam sem energia. Quem tem um computador desktop também vai querer estar perto de uma tomada para poder ligar o computador sem ter cabos espalhados pelo escritório.

Se você tem um laptop bem carregado ou não planeja usar um computador em sua mesa e escolhe uma mesa manual sem eletrônicos, então você não precisará necessariamente ter sua mesa perto de uma tomada.

As mesas verticais são ajustáveis?

Existem mesas fixas que têm uma certa altura e não se movem para cima ou para baixo, mas as mesas que recomendamos são todas ajustáveis. Os elétricos abaixam e sobem com o apertar de um botão, alguns até possuem configurações de memória para diversas alturas diferentes, enquanto os manuais possuem manivela ou outro mecanismo que se move para levantar ou abaixar a mesa. Você deve verificar a altura mínima e máxima de cada mesa, pois todas serão diferentes, para ter certeza de que é confortável para sua altura sentada e em pé.

As mesas verticais são fáceis de montar?

Como acontece com qualquer mesa, algumas são mais fáceis de montar do que outras. Aqueles com armazenamento tendem a ter mais algumas peças e seriam mais fáceis de montar com várias pessoas. Alguns possuem um design mais simples e leve, fáceis de montar por conta própria. Nossa melhor escolha, a mesa da filialDemorou apenas cerca de 30 minutos para montar sozinho.

Qual é a capacidade máxima de peso de uma mesa vertical?

A capacidade de peso de uma mesa vertical aumentará com materiais mais resistentes tanto para a mesa quanto para a estrutura, bem como motores elétricos de mesa. Normalmente, mesas com motor duplo versus mesas com motor único terão uma capacidade de peso maior, assim como mesas de aço versus alumínio. Ele Mesa de elevação V2 da nossa lista está o mais pesado, 355 libras, com estrutura de aço e motores duplos, um para cada perna da estrutura.