As melhores ofertas e descontos na Internet para estudantes

As férias acabaram de terminar e os alunos estão entrando na segunda metade do ano letivo. É hora de uma conexão confiável com a Internet ser obrigatória. Uma forte conexão com a Internet em casa é essencial para aprendizado remoto, trabalhos de casa, Zoom e quase tudo. Quer você seja um estudante universitário com um orçamento apertado ou um pai que equilibra alunos do ensino fundamental ou médio com uma necessidade cada vez maior de acesso à Internet, você precisará de uma conexão decente com a Internet, o que nem sempre é barato.

Oferecemos a você os melhores programas e descontos que os provedores de Internet oferecem atualmente. Temos um resumo dos melhores planos de Internet com desconto se você estiver procurando um serviço básico de Internet (pense em 100 Mbps) e tentando evitar velocidades caras de vários gigabits.

Comece com programas federais de banda larga

Antes de se atolar em ofertas de fornecedores específicos, comece com programas federais úteis que se aplicam à sua casa. Você pode ter direito a descontos para estudantes se participar de programas como o Assistência federal para habitação públicaele Programa Nacional de Merenda Escolarele Programa de Assistência Nutricional Suplementar e Assistência Temporária para Famílias Carentes.

O fim do Programa de Conectividade Acessível em Maio de 2024 desconectou milhões de americanos elegíveis que beneficiavam de um desconto de 30 dólares nas suas contas de Internet, e ainda não houve qualquer programação governamental para substituir substancialmente o programa. O programa Lifeline, que existe desde 1985, é um programa ao qual você pode recorrer para obter descontos na Internet, embora ofereça apenas um desconto mensal de US$ 9,25 na conta da Internet. Ainda assim, isso representa um desconto de US$ 111 por ano nos custos de banda larga, e aqueles que residem em terras tribais podem receber um desconto mensal de até US$ 34,25.

Muitas vezes confundido com um programa exclusivo para idosos, o Lifeline ajuda todas as famílias de baixa renda, tornando-o uma opção viável para famílias com crianças do jardim de infância ao 12º ano ou estudantes universitários que moram sozinhos. Os fatores de elegibilidade incluem renda de 135% ou menos de diretrizes federais sobre pobreza ou participação em programas de assistência federais como FPHA ou SNAP.

Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao comprar pela Internet: Considere quanta velocidade sua casa precisa. A maioria dos planos de descontos dos provedores de Internet variam entre 50 e 100 Mbps, o que não é muito rápido, mas é suficiente para pesquisas on-line, envio de e-mail e requisitos de Zoom, desde que não haja outros usuários regulares da Internet em casa, como trabalhadores remotos ou. jogadores. Se você procura velocidades mais rápidas, considere alguns planos de Internet geralmente acessíveis que não exigem comprovante de renda ou participação em programas de assistência federal. Basta ter em mente que, embora o preço inicial possa ficar em média entre US$ 20 e US$ 30, esses preços geralmente aumentam após um ou dois anos de serviço.

Agora, vamos dar uma olhada em algumas das opções de internet para estudantes com orçamento limitado.

Nossa opinião – O programa Internet First da Astound oferece Internet acessível para famílias e estudantes em famílias qualificadas de baixa renda (incluindo aqueles que se qualificam para NSLP, Medicaid, assistência habitacional, SNAP, Head Start e WIC, entre outros). Os alunos que recebem ajuda federal podem enviar uma carta de premiação (para Pell Grants, FSEOG ou TEACH). O plano inclui velocidades de download de até 50 Mbps por US$ 10 por mês ou velocidades de download de 150 Mbps por US$ 20 por mês, com os primeiros 3 meses gratuitos. Não há contratos, verificações de crédito ou taxas de instalação. ... Ou ligue para mais informações:

(877) 909-7968

Verifique com Awe:

Nossa opinião – O acesso da AT&T é um programa que oferece às famílias de renda limitada nos 21 estados da AT&T velocidades de download de até 100 Mbps por US$ 30 por mês ou menos. Não há contratos, limites de dados ou taxas de configuração, e a AT&T fornece um modem Wi-Fi gratuito. Você pode se inscrever por meio de demonstração de resultados ou participação no NSLP ou SNAP. Os residentes da Califórnia podem qualificar-se participando do SSI. ... Ou ligue para mais informações:

(877) 384-8113

Consulte com acesso

Nossa opinião – Os participantes do programa Connect2Compete da Cox receberão velocidades de download de até 100 Mbps por US$ 10 por mês. Destina-se a famílias com crianças em idade escolar (K-12) que recebem assistência governamental (incluindo NSLP, SNAP, TANF, Head Start, LIHEAP, WIC ou habitação pública). A oferta da Cox não inclui contratos, instalação gratuita, acesso gratuito a mais de 4 milhões de pontos de acesso Wi-Fi e aluguel gratuito de modem Wi-Fi. Observe que este plano vem com um limite de dados de 1,25 TB. ... Ou ligue para mais informações:

(855) 247-4578

Verifique com Cox

Nossa opinião – Obtenha download de até 100 Mbps e upload de 20 Mbps com a oferta Xtream Connect da Mediacom. Sua fatura mensal cai para US$ 15 ou US$ 29 quando você leva em consideração o custo do aluguel do modem. Nenhum depósito exigido e nenhum contrato. Sua instalação, aluguel de equipamentos e modem Wi-Fi são gratuitos. Para se qualificar, você deve participar de um programa como SNAP, Medicaid, WIC, SSI ou Lifeline. As famílias que recebem Assistência Federal à Habitação Pública, participam do Programa de Merenda Escolar, de Programas de Assistência Tribal ou recebem um Federal Pell Grant também são elegíveis. ... Ou ligue para mais informações:

(833) 227-8628

Consulte a Mediacom

Nossa opinião – O Advantage Internet da Optimum oferece velocidades de download de até 50 Mbps por US$ 15 por mês. Os participantes receberão roteador grátis, dados ilimitados, instalação gratuita e sem contratos. Você pode ser elegível se você ou alguém da sua família participar do NSLP ou for residente da cidade de Nova York e frequentar uma escola pública da cidade de Nova York. ... Ou ligue para mais informações:

(888) 221-7998

Consulte a Optimum

Conexão Sem fio fixo Faixa de velocidade 72 – 245 Mbps Faixa de preço US$ 60 por mês Nossa opinião – O Projeto T-Mobile 10 milhões é um programa especial disponível para alunos do ensino fundamental e médio matriculados em NSLP, SNAP, TANF, Medicaid ou Head Start. O processo de inscrição normalmente passa pelos administradores escolares, mas os pais e responsáveis ​​​​podem se inscrever em nome da escola de seus filhos. Todos os alunos elegíveis receberão 200 GB por ano e um hotspot móvel gratuito por pelo menos cinco anos. ... Ou ligue para mais informações:

(877) 274-7146

Verifique com a T-Mobile Conexão Sem fio fixo Faixa de velocidade 72 – 245 Mbps Faixa de preço US$ 60 por mês

Faixa de velocidade 300 – 2.000 Mbps Faixa de preço US$ 50 – US$ 120 por mês Nossa opinião – A Verizon oferece preços com desconto em seus planos de Internet Verizon Fios para estudantes universitários matriculados em uma faculdade ou universidade pública ou privada credenciada e que concede diploma. Você pode economizar até US $ 20 por mês nos planos 100% de fibra do provedor se for um estudante universitário matriculado ativamente. Se você for elegível, poderá obter velocidades de download de 300 Mbps por US$ 40 por mês. No entanto, primeiro você precisa confirmar sua elegibilidade no site da Verizon e verificar se o Fios está disponível em sua área. ... Ou ligue para mais informações:

(877) 927-4939

Verifique com a Verizon Faixa de velocidade 300 – 2.000 Mbps Faixa de preço US$ 50 – US$ 120 por mês

Faixa de velocidade 150 – 2.000 Mbps Faixa de preço $ 19 – $ 95 por mês Nossa opinião – A Xfinity está oferecendo aos estudantes universitários um acordo para obter velocidades de download de 150 Mbps por US$ 25 por mês durante um ano. O aluguel de modem e roteador é gratuito e alguns alunos podem se qualificar para um cartão pré-pago em alguns planos. Mais detalhes dependerão da sua área e da sua capacidade de verificar seu status de estudante. Esta oferta não está disponível para estudantes que moram em alojamentos no campus. Confira os descontos para estudantes disponíveis em sua área. ... Ou ligue para mais informações:

(844) 899-5808

Verifique com o Xfinity Faixa de velocidade 150 – 2.000 Mbps Faixa de preço $ 19 – $ 95 por mês

Faixa de velocidade 50 – 100 Mbps Faixa de preço $ 10 – $ 30 por mês Nossa opinião – O Xfinity Internet Essentials oferece velocidades de download de até 50 Mbps por US$ 10 por mês ou 100 Mbps por US$ 30 por mês. Para evitar a cobrança única de instalação profissional, você pode optar pela opção de autoinstalação gratuita. Não há custos mensais de equipamento, limites de dados ou contratos. Os participantes do NSLP, habitação pública, SNAP ou TANF se qualificam. ... Ou ligue para mais informações:

(866) 525-1358

Verifique com o Xfinity: Faixa de velocidade 50 – 100 Mbps Faixa de preço $ 10 – $ 30 por mês

Perguntas frequentes sobre ofertas e descontos na Internet para estudantes

A AT&T dará aos alunos um desconto no serviço de Internet? A AT&T não possui um programa de descontos na Internet doméstica especificamente para estudantes. Eles têm um plano de descontos chamado Acesso da AT&T que se destina a famílias com participantes no Head Start ou no NSLP. Isso não deve ser confundido com os planos sem fio da AT&T, que oferecem descontos com base na elegibilidade da escola ou faculdade. Mostrar mais



O governo oferece internet grátis? Para encontrar a melhor programação governamental ou descontos na Internet, você terá que recorrer a programas federais como o Lifeline, que pode oferecer US$ 9,25 de desconto em sua conta mensal, ou descontos oferecidos pelos próprios provedores de Internet. O fim do Programa de Conectividade Acessível facilitou a perda de descontos essenciais na Internet (até 30 dólares por mês) em todo o país, uma lacuna que ainda não foi adequadamente preenchida pela programação governamental. Mostrar mais