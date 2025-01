As melhores prateleiras de 2025 agachamento

Escolha uma prateleira de agachamento que atenda às suas necessidades: “Concentre seu tempo e energia que investigam os racks que se encaixam perfeitamente no seu espaço e na altura das pessoas que usarão a prateleira”, disse Steve Stonehouse, vice -presidente de educação e programação da Body Fit Training. Você também deseja verificar a qualidade da máquina. “Existe uma qualidade e padrão diferentes para racks comerciais em vez de racks pessoais”, explica ele. Ao decidir sobre a qualidade da grade, algo a considerar é o tipo e a espessura do aço usado na fabricação. Você também deve considerar a quantidade de peso e frequência de uso que verá a prateleira para agachamentos.

Decida se você o usará para outros exercícios: Ele notará que algumas taxas de agachamento são vendidas como taxas de agachamento com duas vigas de aço destinadas a segurar uma barra e seus ossos nus. Por outro lado, muitas gaiolas de energia funcionam como uma prateleira para agachamentos, uma prateleira do banco, um observador e muito mais, todos mais versáteis em comparação com uma prateleira básica de agachamento. Dependendo do que você está usando, convém considerar uma gaiola de alimentação se quiser uma prateleira que possa ser usada para agachar, pressionar o banco ou outros exercícios.

Use barras de segurança: As prateleiras de Seadilla vêm com “braços de segurança” que deveriam ajudá -lo se um elevador falhar. A Stonehouse também recomenda a escolha de uma prateleira para agachamentos com uma ampla base ou plataforma que impede que a prateleira se mova quando usada. Além disso, ele aconselha a garantir que a espessura ou o “calibre” do aço seja suficiente.

“O medidor geralmente pode ser um indicador importante de preço e qualidade”, explica ele. Ele ressalta que as academias comerciais geralmente usam racks que usam 7 aço calibre, enquanto os racks domésticos usam 11 calibre aço.

Parafuso para a grade: Sempre que possível, para adicionar medidas de segurança, você deve buscar a prateleira ficar presa. Se você não conseguir parafusar o rack, deseja garantir que a pegada seja larga o suficiente para fornecer estabilidade adequada, mesmo quando um peso pesado é usado.

Verifique se pode conter muito peso: Certifique -se de que a prateleira de agachamento que você selecionar possa ter muito peso é importante, especialmente se várias pessoas em seu plano planejam usá -lo. Stonehouse diz que a maioria dos esquadrões de academia na casa padrão possui recursos de peso que podem lidar com cargas que variam de 300 a 1.000 libras.