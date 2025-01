Quer você tenha problemas de visão ou passe os dias olhando para a tela do computador, todos devem prestar atenção aos seus olhos. As melhores vitaminas para saúde ocular Eles são essenciais para mantê-los saudáveis ​​e ter uma visão clara.

Comer uma dieta balanceada é a melhor maneira de se manter saudável, mas às vezes você precisa de uma ajudinha para atender às suas necessidades nutricionais. É aí que entram os suplementos. Lembre-se, antes de tomar qualquer coisa, você deve conversar com seu médico. Seu oftalmologista também pode fornecer informações sobre sua saúde ocular durante sua consulta regular. exame.

Estas são as melhores vitaminas e suplementos para olhos saudáveis ​​e onde você pode encontrá-los nos alimentos. Além disso, aprenda sobre o que maus hábitos para os seus olhos você deve evitar.

As melhores vitaminas e suplementos para a saúde ocular

imagens falsas

Além de uma alimentação balanceada, aqui estão as melhores vitaminas e suplementos para os seus olhos. Felizmente, você pode obter a maioria desses suplementos adicionais por menos de US$ 10.

vitamina A

vitamina A apoia sua visão, sistema imunológico, coração, pulmões e crescimento e desenvolvimento geral. Especificamente, vitamina A ajuda você vê um espectro completo de luz, pois a vitamina produz pigmentos na retina. Também pode evitar que seus olhos sequem. Você pode encontrar vitamina A em alimentos como salmão, brócolis, ovos, cenoura e cereais matinais fortificados.

Você provavelmente já ouviu falar sobre a magia das cenouras. Sim, é verdade: as cenouras são ótimas para os olhos. As cenouras (e outras frutas e vegetais de cores vivas) são ricas em beta-caroteno, que é um composto que o corpo utiliza para produzir vitamina A. Betacaroteno Também está disponível na forma de suplemento, embora não seja tão comum quanto a vitamina A e geralmente seja mais caro.

Alimentos com vitamina A

– Salmão

– Brócolis

– Cenouras

– Ovos

– Cereais matinais fortificados

vitamina c

A vitamina C é como um protetor solar para os olhos: ajuda a protegê-los de Danos ultravioleta. Quanto mais tempo você passa ao ar livre e ao sol, maior o risco de danos. De acordo com o Academia Americana de Oftalmologiamuito tempo ao sol pode causar danos irreversíveis. A vitamina C também pode reduzir o risco de cataratauma doença que faz com que o cristalino dos olhos fique turvo.

enquanto um estudo recente descobriram que a suplementação de vitamina C foi eficaz em pacientes que já tinham deficiência de vitamina C, são necessários mais estudos para compreender verdadeiramente a relação entre a vitamina C e um menor risco de catarata. Além de obter vitamina C suficiente, evite solários e, se estiver ao ar livre, use óculos escuros e chapéu para proteger os olhos.

Alimentos com vitamina C

– couve

– Brócolis

– laranjas

– Limões

– morangos

– Couves de Bruxelas

Ômega-3

Os optometristas recomendam regularmente que seus pacientes consumam ômega-3 e, se o paciente não estiver ingerindo ácidos graxos suficientes em sua dieta, experimente um suplemento. Os ômega-3 são encontrados principalmente em peixes gordurosos como atum, salmão, cavala ou arenque e em algumas nozes e sementes.

Ele Associação Americana de Optometria aponta o ômega-3 como um nutriente que pode retardar o progresso da degeneração macular relacionada à idade. Estudos também descobriram que eles podem ajudar a prevenir doença do olho seco. Esses nutrientes são ótimos para ambas as condições devido aos seus efeitos antiinflamatórios.

Alimentos com ômega-3

– Atum

– Salmão

– Arenque

– Cavalinha

– Sementes de chia

– linho

– Nozes

Leia mais: Os melhores multivitamínicos

vitamina E

Outro poderoso antioxidante, a vitamina E, é vital para todas as nossas células e funções celulares. Ajuda a proteger nosso corpo dos radicais livres causadores de câncer e desempenha um papel importante na visão. Estudos demonstraram que a vitamina E pode ajudar a proteger a retina dos radicais livres que podem causar doenças oculares.

A vitamina C, outro antioxidante, tem mais propriedades que auxiliam na regeneração. A vitamina E só pode ajudar a proteger as células que já existem. Mas a vitamina E pode retardar a progressão da degeneração macular relacionada à idade. Ele Associação Americana de Optometria recomenda 400 UI de vitamina E por dia.

Alimentos com vitamina E

– Sementes de girassol

– Amêndoas

– amendoim

– Verdes com colar

– pimentão vermelho

– Mangas

– Abacates

Zinco

O zinco é encontrado em quase todos os multivitamínicos porque é um nutriente essencial para o corpo. É usado para impulsionar o sistema imunológico e ajudar o corpo a curar feridas rapidamente. O zinco também ajuda a saúde ocular.

Zinco Ajuda a vitamina A a criar melanina (um pigmento que protege os olhos) e pode proteger os olhos da degeneração macular relacionada à idade. Ele Associação Americana de Optometria recomenda 40 a 80 mg por dia para retardar a progressão.

Alimentos com zinco

– Carne

– Frutos do mar

– grão de bico

– Lentilhas

– Sementes de abóbora

– castanha de caju

– Amêndoas

– Ovos

– Queijo

– Leite

Leia mais: Os melhores suplementos de zinco

Luteína e zeaxantina

Luteína e zeaxantina Sabe-se que são importantes para os nossos olhos. A luteína e a zeaxantina são carotenóides encontrados em frutas e vegetais vermelhos e amarelados, pois esses compostos conferem ao produto cores vibrantes. carotenóidesTambém poderosos antioxidantes, são vitais para a saúde ocular. Eles protegem os olhos dos radicais livres que podem causar danos. Descobriu-se que a luteína e a zeaxantina, especificamente, prevenir danos às retinas.

Esses carotenóides também podem retardar a progressão da degeneração macular relacionada à idade. Ele Associação Americana de Optometria recomenda uma quantidade diária de 10 mg de luteína e 2 mg de zeaxantina. Embora você possa encontrar luteína e zeaxantina em forma de suplemento, um frasco está disponível o lado mais caro. Você pode achar melhor, mais fácil e mais econômico simplesmente comer mais frutas e vegetais.

Alimentos com luteína e zeaxantina

– couve

– Espinafre

– Ervilhas

– Brócolis

– Suco de laranja

– pimentão vermelho

– Melões doces

– Uvas

Vitaminas e suplementos encontrados em alimentos. Vitamina/Suplemento Comida vitamina A salmão, brócolis, ovos, cenouras e cereais matinais fortificados vitamina c couve, brócolis, laranja, limão, morango e couve de Bruxelas Ômega-3 atum, salmão, arenque, cavala, sementes de chia, linhaça e nozes vitamina E sementes de girassol, amêndoas, amendoim, folhas de repolho, pimentão vermelho, manga e abacate Zinco carne, frutos do mar, grão de bico, lentilha, sementes de abóbora, castanha de caju, amêndoas, ovos, queijo e leite Luteína e zeaxantina couve, espinafre, ervilha, brócolis, suco de laranja, pimentão vermelho, melão e uvas

O que considerar

A maioria das vitaminas e suplementos são geralmente considerados seguros para as pessoas, pois são nutrientes de que o corpo necessita naturalmente. Você deve sempre conversar com seu médico antes de iniciar qualquer suplemento. Algumas vitaminas e suplementos podem interagir com vários medicamentos. Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar novas vitaminas ou suplementos juntamente com certos medicamentos. Especialmente se estiver grávida ou amamentando, consulte primeiro um médico. Seu médico deverá ser capaz de orientá-lo com segurança sobre as melhores vitaminas e suplementos para a saúde ocular, bem como as dosagens adequadas.

Dicas para a saúde ocular

Além das melhores vitaminas e suplementos para a saúde ocular, existem outras formas de proteger os seus olhos e preservar a saúde da sua visão:

Use óculos de sol: Os óculos de sol bloqueiam a luz ultravioleta prejudicial, o que diminui o risco de catarata, câncer ocular e queimaduras solares.

Os óculos de sol bloqueiam a luz ultravioleta prejudicial, o que diminui o risco de catarata, câncer ocular e queimaduras solares. Quebras de tela: A Associação Americana de Optometria recomenda Regra 20-20-20que afirma que a cada 20 minutos, você desvia o olhar da tela e olha para algo a 6 metros de distância por 20 segundos.

A Associação Americana de Optometria recomenda Regra 20-20-20que afirma que a cada 20 minutos, você desvia o olhar da tela e olha para algo a 6 metros de distância por 20 segundos. Atividade física: A Academia Americana de Oftalmologia relatou um estudo que descobriu Existe uma correlação entre exercício e prevenção de lesões oculares, embora sejam necessários mais estudos.

A Academia Americana de Oftalmologia relatou um estudo que descobriu Existe uma correlação entre exercício e prevenção de lesões oculares, embora sejam necessários mais estudos. Evite fumar: Fumar cigarros pode levar a doenças oculares que resultam em perda de visão e cegueira, de acordo com a Food and Drug Administration.

Fumar cigarros pode levar a doenças oculares que resultam em perda de visão e cegueira, de acordo com a Food and Drug Administration. Faça exames oftalmológicos regulares: Mesmo que você tenha uma visão perfeita, é importante fazer um exame oftalmológico regular para detectar precocemente possíveis problemas. Com que frequência você deve fazer um exame oftalmológico? depende da sua idade. Por exemplo, pessoas com idades entre 20 e 39 anos devem fazer um exame oftalmológico a cada cinco anos, enquanto pessoas com 65 anos ou mais devem fazer um exame oftalmológico a cada um ou dois anos.

Mesmo que você tenha uma visão perfeita, é importante fazer um exame oftalmológico regular para detectar precocemente possíveis problemas. Com que frequência você deve fazer um exame oftalmológico? depende da sua idade. Por exemplo, pessoas com idades entre 20 e 39 anos devem fazer um exame oftalmológico a cada cinco anos, enquanto pessoas com 65 anos ou mais devem fazer um exame oftalmológico a cada um ou dois anos. Tire a maquiagem: Antes de dormir, retire sempre a maquiagem para evitar irritação e inflamação nos olhos.

Perguntas frequentes sobre as melhores vitaminas para os olhos

Qual é a melhor vitamina para os olhos? Vitamina A, vitamina C, vitamina E, ômega-3, zinco, luteína e zeaxantina são vitaminas importantes para os olhos. Se você está curioso para saber quais vitaminas você mais precisa, pergunte ao seu médico.

Que vitamina está faltando em seus olhos? Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas a melhor maneira de saber qual vitamina está faltando em seus olhos é consultar seu médico. Seu médico pode agendar exames para ajudar a determinar se você está faltando alguma vitamina que possa ser benéfica para a saúde ocular.

A vitamina B12 melhora a visão? De acordo com Olho MD MontereyAs vitaminas B12 e B6 podem melhorar a saúde ocular, apoiar o nervo óptico, reduzir as chances de ter pontos cegos e reduzir as chances de ter degeneração macular relacionada à idade, que causa visão turva.

As vitaminas para os olhos realmente funcionam? As vitaminas para os olhos são especialmente úteis quando você tem deficiência de uma vitamina essencial para a visão. Estes incluem vitamina A, vitamina C, vitamina E, ômega-3, zinco, luteína e zeaxantina. Estudos descobriram que essas vitaminas e nutrientes podem ajudar a proteger os olhos e até mesmo retardar o processo de doenças oculares relacionadas à idade. Embora esses suplementos não sejam uma cura, eles apoiam a saúde ocular.