As melhores vitaminas para cabelos, pele e unhas saudáveis ​​em 2025

Lembre-se desses fatores ao procurar os melhores suplementos para você.

Ingredientes

Sempre estude os ingredientes de qualquer suplemento vitamínico. Se você deseja apoiar a saúde do cabelo, da pele e da pele, procure vitaminas que contenham biotina, colágeno, vitamina C e ômega-3. Converse com seu médico antes de começar a tomar qualquer suplemento.

Tamanho da porção

Pode ser necessário tomar até quatro comprimidos por dia, dependendo do tamanho da porção. Tenha isso em mente se você não gosta de engolir muitos comprimidos. Além disso, o tamanho da porção afeta diretamente a duração da garrafa. Mesmo que você tenha um produto com 120 comprimidos, se tiver que tomar quatro comprimidos por dia, isso só vai durar 30 dias.

Forma

Vitaminas e suplementos vêm em comprimidos, cápsulas, cápsulas moles ou espuma. Dependendo de suas preferências pessoais, você deve procurar vitaminas que atendam às suas necessidades. Por exemplo, se você não quiser adicionar açúcar extra às vitaminas, não compre vitaminas de goma. Se você não gosta de engolir comprimidos, talvez as vitaminas de goma sejam a melhor opção.

Verificações

Os suplementos dietéticos não são regulamentados pelo FDA, mas existem algumas verificações que você pode verificar para garantir que o produto que você está comprando é seguro para uso.

Essas verificações incluem: