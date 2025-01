As melhores vitaminas para energia em 2025

A equipe de especialistas da CNET analisa e avalia dezenas de novos produtos e serviços todos os meses, com base em mais de um quarto de século de experiência.

Cada multivitamínico contém nutrientes, mas também pode conter ingredientes que você prefere evitar. Sempre tome nota da dosagem de cada nutriente incluído na sua seleção de vitaminas. Algumas vitaminas têm porções de três ou mais cápsulas por dia. Outros precisam apenas de um comprimido por dia. As formas mais populares de vitaminas são cápsulas, comprimidos e gomas. Decida qual é o melhor para você. Certificações adicionais ajudam você a ter certeza de que a vitamina contém apenas o que está listado no rótulo dos ingredientes. Sempre considere suas condições médicas e medicamentos atuais ao escolher um multivitamínico.

Embora seja ótimo consumir alimentos ricos em vitaminas, eles nem sempre atendem a todas as necessidades do corpo. Para preencher essas lacunas e manter o controle da sua saúde, pode ser útil incorporar vitaminas de alta qualidade à sua rotina. Há uma grande variedade de vitaminas que atendem a diferentes necessidades de saúde, desde o fortalecimento do cabelo até o aumento da imunidade. Principalmente nos meses de inverno, muitos de nós sentimos cansaço físico e mental, mas felizmente algumas vitaminas também podem ajudar a aumentar a energia.

Um bom metabolismo energético significa que você pode combater a fadiga e melhorar sua saúde mental geral, e para garantir que a produção de energia celular do seu corpo esteja em ótimas condições, você precisará das vitaminas certas. As vitaminas B lhe darão um impulso de energia, sem falar que são uma parte essencial da sua dieta. Existem outros minerais essenciais, como o ferro, que você pode obter por meio de suplementos. Para ajudá-lo a atender a certas necessidades nutricionais, os especialistas em bem-estar da CNET selecionaram uma lista dos melhores suplementos energéticos disponíveis para atender às suas necessidades nutricionais, considerando fatores como reputação da marca, qualidade dos ingredientes, avaliações dos consumidores e até mesmo o sabor.

Antes de continuarmos, se você tem deficiência de vitaminas energéticas essenciais, considere adicionar suplementos para preencher essas lacunas nutricionais.

Quais são as melhores vitaminas para energia?

Além do café, chá ou bebidas energéticas, certas vitaminas podem ajudar a aumentar a energia. Os melhores suplementos para aumentar sua energia são as vitaminas B. vitaminas B essenciais Eles incluem tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantotênico (B5), piridoxina (B6), biotina (B7), ácido fólico (B9) e cobalamina (B12). As oito vitaminas B são responsáveis ​​por ajudar o corpo a processar a energia dos alimentos.

Outras vitaminas que aumentam a energia incluem vitamina Cisso ajuda em produção de energia nas mitocôndrias de nossas células. Magnésio ajudar no produção e uso de moléculas de energiaou ATP, e ferro É essencial na produção de hemoglobina e no transporte de oxigênio.

Se a sua dieta carece destas vitaminas essenciais e você está sentindo fadiga, você pode se beneficiar de um suplemento adicional. Sempre consulte um médico antes de adicionar qualquer suplemento à sua dieta.

As melhores vitaminas para energia em 2025

Nature's Bounty tem mais de 50 anos de experiência na indústria de vitaminas e é uma marca que escolhemos e confiamos consistentemente. Seus produtos não são OGM e não contêm corantes, sabores, açúcar, amido, leite, lactose, soja, glúten, fermento e peixe. Um comprimido de seus suplementos Super B Complex contém 60 mg de vitamina C, 25 mg de tiamina (vitamina B1), 20 mg de riboflavina (vitamina B2), 25 mg de niacina (vitamina B3), 5 mg de vitamina B6, 400 mcg. . de ácido fólico (vitamina B9), 100 mcg de vitamina B12, 1.000 mcg de biotina (vitamina B7) e 5,5 mg de ácido pantotênico (vitamina B5). Esses suplementos contêm altas porcentagens do seu valor diário de vitamina B. Converse com seu médico antes de adicionar vitaminas à sua rotina diária, pois você já pode estar recebendo vitamina B suficiente em sua dieta.



Um por dia refere-se à sua sugestão de serviço. Um comprimido do seu multivitamínico energético contém 1.050 mcg de vitamina A, 60 mg de vitamina C, 10 mcg de vitamina D, 10,1 mg de vitamina E, 25 mcg de vitamina K, 3 mg de tiamina (vitamina B1), 3, 4 mg. riboflavina. (vitamina B2), 40 mg de niacina (vitamina B3), 4 mg de vitamina B6, 400 mcg de ácido fólico (vitamina B9), 12 mcg de vitamina B12, 300 mcg de biotina (vitamina B7), 10 mg de ácido pantotênico (vitamina B5), 250 mg de cálcio, 9 mg de ferro, 150 mcg de iodo, 40 mg de magnésio, 15 mg de zinco, 45 mcg de selênio, 2 mg de cobre, 2 mg de manganês, 100 mcg de cromo, 25 mcg de molibdênio e 90 mg de cafeína. Se você é sensível à cafeína, lembre-se de que um comprimido multivitamínico contém aproximadamente a mesma quantidade de cafeína que uma xícara de café.



Nature Made é outra marca confiável de vitaminas. Seus ingredientes são isentos de glúten e não contêm sabores, cores ou conservantes artificiais. Um gel macio de suplementos Nature Made Super B Complex contém 1,5 mg de tiamina (vitamina B1), 1,7 mg de riboflavina (vitamina B2), 20 mg de niacina (vitamina B3), 2 mg de vitamina B6, 665 mcg de ácido fólico ( vitamina B9), 6 mcg de vitamina B12, 300 mcg de biotina (vitamina B7) e 10 mg de Ácido pantotênico (vitamina B5). Outros ingredientes incluem óleo de soja, gelatina, fosfato de cálcio dibásico, glicerina, cera de abelha amarela, lecitina de colza e corantes adicionados. Estes suplementos contêm cera de abelha e, portanto, não são adequados para quem segue uma dieta vegana.



Duas cápsulas de seus suplementos Raw B-Complex contêm 5 mg de tiamina (vitamina B1), 10 mg de riboflavina (vitamina B2), 45 mg de niacina (vitamina B3), 10 mg de vitamina B6, 450 mcg de folato (vitamina B9), 133 mcg de vitamina B12, 325 mcg de biotina (vitamina B7) e 45 mg de Ácido pantotênico (vitamina B5). O que torna os suplementos Garden of Life únicos é que eles geralmente incluem misturas brutas de materiais orgânicos. Os suplementos do Complexo B contêm dois: uma mistura de frutas e vegetais orgânicos crus de 360 ​​mg e uma mistura de probióticos e enzimas crus de 60 mg. Observe que as duas cepas probióticas incluídas na mistura de enzimas são Lactobacillus bulgaricus e Lactobacillus plantarum. Essas duas cepas específicas não são as mais conhecidas ou mais utilizadas para a saúde intestinal. Se você deseja ajudar seu intestino, considere um suplemento que seja apenas um probiótico.



As vitaminas Vitafusion Extra Strength B12 com sabor de cereja são as mais simples desta lista. Os suplementos contêm apenas B12. Além de serem isentas de glúten, laticínios e sabores artificiais, adoçantes artificiais, xarope de milho rico em frutose e corantes sintéticos, as vitaminas ganharam um Prêmio ChefsBest Excellence 2022 pelo seu sabor. Duas vitaminas de goma contêm 3.000 mcg de vitamina B12, além de xarope de tapioca, açúcar, água, gelatina e dois por cento ou menos de uma mistura de óleos (coco e palma) com cera de abelha, ácido cítrico, ácido láctico, sabor natural, pectina e sódio citrato. Se você tem alergia a nozes, observe que essas vitaminas contêm nozes (coco). Além disso, são processados ​​em instalações com produtos que contêm ovos, peixes, mariscos, soja e nozes.



Ao procurar vitaminas para obter energia, tenha esses fatores em mente. Recomendações diárias de vitaminas. As vitaminas energéticas funcionam melhor se você não estiver atendendo às suas recomendações diárias de vitamina B. Preencher essa lacuna nutricional pode fazer uma grande diferença na sua quantidade diária de energia. Preste atenção na quantidade de vitamina B que seus suplementos contêm. Se você já está ingerindo o suficiente em sua dieta, não precisa de uma grande quantidade. Sempre entre em contato com seu médico se tiver dúvidas antes de iniciar qualquer tipo de suplemento vitamínico. Restrições alimentares As vitaminas especificarão se são veganas, sem laticínios ou sem glúten. Se você tem alguma dessas preferências ou restrições alimentares, procure vitaminas feitas sem glúten, laticínios ou produtos de origem animal. Verificações Embora os suplementos dietéticos não sejam regulamentados pelo FDA, existem algumas verificações que você pode verificar para garantir que o produto que você está comprando é seguro para uso. Essas verificações incluem: Mostrar mais



Os suplementos vitamínicos desta lista foram selecionados com base no preço, acessibilidade, qualidade e quantidades de vitaminas e minerais. Também levamos em consideração verificações de terceiros, dosagens e avaliações de clientes. As vitaminas desta lista são as melhores das melhores que existem no momento. Mostrar mais