As páginas de suporte do Samsung Galaxy A26 5G sugerem o lançamento global Himing

O Samsung Galaxy A26 5G poderia ser lançado em breve para ajudar as páginas para o telefone móvel, começou a surgir em vários países. Retornos CAD vazados e alguns recursos esperados do previamente celular foram on -line anteriormente on -line. Isso também está listado no site da Bureau in Indian Signs (duas vezes), sugerindo o lançamento iminente da Índia. As páginas de suporte da região de chegada para o smartphone são um sinal de que o lançamento global do telefone não está ao virar da esquina. Espera -se que o telefone suceda ao Samsung Galaxy A25 5G e na Índia na Índia em dezembro de 2023.

Páginas de suporte regional do Samsung Galaxy A26 5G

As páginas de suporte ao Samsung Galaxy A26 5G estão atualmente ao vivo em No Reino UnidoAssim, Irlanda e América latinaSugerindo lançamento iminente em mercados globais selecionados. Moniker não aparece em algumas páginas, mas no número do modelo SM-A266B / DS, associado ao Galaxy A26 5G, que aparece em todos os sites.

Relatórios anteriores alegaram que o Samsung Galaxy A26 5G esperava ser alimentado pelo 4nm Exynos 2400E Soc. Este é o mesmo chipset achado no Samsung Galaxy S24 Fe. No próximo aparelho, disse -se para suportar 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento a bordo. Eu poderia enviar com o Android 15 e a pele da UI 7 da Samsung.

O Samsung Galaxy A26 5G deve tocar uma tela de 6,64 polegadas de HD com taxa de renovação de 120Hz. Também é provável que ele tenha certificação Tüv Rheinland. Diz -se que o chocolate mede 164 × 77,5 × 77mm e pesa 209g. Os CADs vazados sugeriram que o recurso de telefone celular é uma configuração de câmera traseira tripla e exibir uma tela plana com o entalhe de estilo aquático alinhado a central até o topo, que abriga a câmera selfie.

No atual Samsung Galaxy A25 5G, lançado na Índia a Rs. 19.499 para a configuração de armazenamento base de 8 GB + 128 GB, durante o lançamento. O telefone possui uma exibição Full-HD de 120Hz de 6,5 polegadas no AMOLAT e a bateria do Exynos 1280 SOC e 5000mAh com ajuda de carregamento rápido de 25W. Para a óptica, está equipado com unidade traseira tripla de 50 megapixais e 13, MEGAPIXEL Selfie Camera.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.