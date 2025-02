As partículas alfa centauri já estão escondidas em nosso sistema solar, sugere o estudo

A aparência de Objetos interestelares (ISOs) oumuamua e Comet Borisov em 2017 e 2019, respectivamente, criaram um aumento de interesse.

O que eles foram? De onde eles vêm? Infelizmente, eles não ficaram e não cooperaram com nossos esforços para estudá -los em detalhes. De qualquer forma, eles nos mostraram algo: os objetos da Via Láctea se movem na galáxia.





Não sabemos de onde vem o ISO, mas deve haver mais – muito mais. Quantos outros objetos de nossos vizinhos estelares poderiam visitar nosso sistema solar?





O Alpha Centauri (AC) O sistema estelar é o nosso vizinho estelar mais próximo e consiste em três estrelas: Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, que estão em um relacionamento binário, e Proxima Centauri, uma anã vermelha escura. Todo o sistema CA vai para nós e tem uma excelente oportunidade para estudar como o equipamento pode se mover entre os sistemas solares.





Nova pesquisa a ser publicada no Jornal de Ciências Planetárias Examine a quantidade de equipamentos CA poderia atingir nosso sistema solar e quanto já poderia estar aqui. Tem direito “Um estudo de caso da entrega de materiais interestelares: Alpha Centauri.“”





Os autores são Cole Greg e Paul Wiegert, do Departamento de Física e Astronomia e do Instituto para a Exploração da Terra e Espaço na Universidade de Oeste de Ontário, Canadá.





“Os materiais interestelares foram descobertos em nosso sistema solar, mas suas origens e detalhes sobre seu transporte são desconhecidos”, escreva os autores. “Aqui, apresentamos Alpha Centauri como um estudo de caso da entrega de materiais interestelares ao nosso sistema solar”.





O CA provavelmente hospeda planetas e segue para nós a uma velocidade de 22 km-1ou cerca de 79.000 km por hora. Em cerca de 28.000 anos, chegará ao seu ponto mais próximo e será de cerca de 200.000 unidades astronômicas (AU) do sol. Segundo Greg e Wiegert, o material ejetado da CA pode e chegará a nós, e alguns já estão lá.





O CA é considerado um sistema de estrelas maduras de cerca de cinco bilhões de anos que hospeda planetas. Os sistemas maduros devem ejetar menos equipamentos, mas, como o CA tem três estrelas e vários planetas, provavelmente ejeta uma quantidade considerável de equipamentos.





“Embora os sistemas estelares maduros provavelmente ejetarem menos equipamentos do que os de seus anos de planeta, a presença de várias estrelas e planetas aumenta a probabilidade de difusão gravitacional dos membros de todos os tanques de planetéias resistentes, assim como asteróides ou compets estão sendo executados atualmente para nosso solar Procedimentos do sistema, “Os autores escrevem.





Sabemos que macro objetos como Borisov e oumamua atingiram nosso sistema solar e também sabemos que a poeira interestelar atingiu nosso sistema. A sonda Cassini detectou alguns e pesquisadores relatou nela em 2003.





Os modelos existentes de ejeção de material dos sistemas estelares são parcialmente baseados no que sabemos do nosso sistema solar e de como ele ejeta equipamentos, e Greg e Wiegert basearam seu trabalho nesses modelos.

Pesquisas mostram que existem quantidades potencialmente grandes de material CA. Os autores escrevem que “o número atual de partículas de Centauri alfa maiores que 100 m de diâmetro em nossa nuvem de Oort em 106“ou 1 milhão.





No entanto, esses objetos são extremamente difíceis de detectar. A maioria deles está provavelmente na nuvem de Oort, a uma longa distância do sol.





O par de pesquisadores explica que “a fração observável desses objetos permanece fraca” e que há apenas uma chance em um milhão de chances de que um esteja entre 10 a 10 anos do sol.





Essa animação dá vida a alguns dos resultados da pesquisa.

“A órbita de alfa centauri ao redor do centro galáctico visto nos planos XY e YZ (linha superior), bem como as órbitas da ejeção de Alpha Centauri visualizou em uma estrutura de outubro (linha inferior).





“Nosso sol (piso) é marcado por um hexágono preto, e seu caminho orbital é indicado por uma linha contínua cinza (somente a linha superior). A localização e o caminho alfa centauri são mostrados por uma estrela amarela e uma linha azul sólida (superior somente linha).





“Na linha inferior, a estrutura de emoção segue Alpha Centauri em torno de sua órbita, mantendo sua orientação com o eixo apontando para o centro galáctico (seta azul) e a velocidade do alfa centauri apontando na direção -x (seta preta).





“As cores dos ejetos representam a terceira dimensão da posição, exceto que qualquer partícula que será feita a qualquer momento dentro de 100.000 no solo é desenhada em vermelho. Isso mostra a evolução do tempo de t? -100 myr para t? 10 Myr, “Os autores escrevem.





Pesquisas mostram que existem caminhos plausíveis para as partículas CA atingirem nosso sistema solar. Qual é o tamanho?





Segundo os autores, as pequenas partículas que aparecem como meteoros na atmosfera da Terra provavelmente não chegarão a nós. Eles estão sujeitos a muitas forças a caminho, incluindo campos magnéticos, trilha do meio interestelar e destruição por pulverização ou colisões.





“Pequenas partículas que viajam pelo meio interestelar (ISM) estão sujeitas a vários efeitos não modelados aqui”, explicam eles.

“O radiante equatorial heliocêntrico para as 350 abordagens fechadas no momento de sua abordagem solar mais próxima (” tempo de chegada “), com as atuais coordenadas equatoriais heliocêntricas do Cen Alpha rastreadas como uma estrela negra e o” radiante efetivo “correspondente ao alfa Dispositivo CEN A velocidade é desenhada como uma estrela vermelha “, escreva os autores.





“A região protegida do roxo é a projeção combinada da seção transversal efetiva do sistema solar (tamanho do ângulo sólido, como mostrado do alfa CEN) desde o início da simulação até agora”.





Eles calcularam o tamanho mínimo das partículas que poderiam fazer a viagem. “Extraímos os parâmetros relevantes para cada um dos 350 casos de nossa simulação e calculamos o tamanho mínimo necessário para um grão que viaja ao longo desta trajetória para sobreviver aos três efeitos”, escreva os autores. Eles descobriram que uma partícula com uma mediana de 3,30 micrômetros pode sobreviver à viagem.





“Nesse tamanho e a essa velocidade, a partícula pode percorrer 125 pc no ISM antes que a destruição dos grãos se torne relevante, 4200 pc para a trilha ISM e apenas 1,5 pc para forças magnéticas, e, portanto, nossas partículas típicas são na verdade magneticamente limitadas , “Explique os pesquisadores. “De fato, todas as nossas partículas são limitadas por forças magnéticas”.





Os autores também apontam que esses pequenos tamanhos de grãos são indetectáveis ​​por instrumentos de radar de meteoros, como o Rede de radar Zephyr Meteor.





Esses resultados são dificultados pelo nosso fraco entendimento da taxa de ejeção de material do nosso sistema solar, no qual a pesquisa é parcialmente baseada. “Infelizmente, a taxa de ejeção de materiais alfa CEN é pouco limitada”, escreve Greg e Wiegert.





No entanto, nesse espírito, pesquisas mostram que certos documentos podem entrar em contato e já estão lá. A maioria deles viajou por menos de 10 MYR para chegar a nós, mas deve ser maior que 10 mícrons para sobreviver à viagem.





Ele também estima que cerca de 10 partículas de alfa centauri se tornam meteoras detectáveis ​​na atmosfera da Terra, esse número aumentando um fator de dez nos próximos 28.000 anos.





Esta pesquisa apresenta um exemplo concreto de como nosso sistema solar é tudo menos isolado. Se o material dos sistemas estelares puder se mover livremente e um para o outro, ele abre outra janela no processo de formação do planeta.





Se a CA hospeda exoplanetas, alguns dos materiais que se alcançam poderiam vir do mesmo reservatório de equipamentos que desses planetas se formaram. Pode ser possível aprender algo sobre esses planetas diretamente, sem ter que superar a grande distância entre nós e Alpha Centauri.





“Uma compreensão aprofundada dos mecanismos pelos quais o equipamento pode ser transferido de Alpha Centauri para o sistema solar aprofunda não apenas nosso conhecimento do transporte interestelar, mas também abre novas maneiras de explorar a interconexão dos sistemas estelares e os materiais de troca em potencial Através da galáxia, “os autores concluem.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.