As pessoas que vão bicicleta para o trabalho têm menos dias de doença. Mas por que?

Aqui está outro motivo para pensar em andar de bicicleta para o trabalho: um novo estudo revelou que as pessoas que se movem por bicicleta tendem a ter menos dias de folga e um risco reduzido de ausência de longo prazo devido à doença.





O estudo, liderado por uma equipe do Instituto de Saúde Ocupacional Finlandês, analisou os dados auto -deprimidos de 28.485 funcionários do governo local no ano passado, a maioria dos participantes também seguiu um segundo ano.





Comparado às viagens passivas – de carro ou em transporte público – praticando 61 quilômetros (38 milhas) ou mais por semana estava vinculado a 8 a 12% de risco de tirar dias de folga e 18% com probabilidade de estar ausente por pelo menos 10 dias devido ao doença. Em média, os passageiros mais ativos tiveram 4,5 dias de menos doença do que os passivos passivos e um longo período de doença menos por década.

“Já existem evidências de pesquisa em saúde e as vantagens ambientais de viagens ativas, mas seu vínculo com o risco de ausência de doenças longas, por exemplo, não foi estudado” “” disse Essi Kalliolahti, cientista de saúde pública do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional.





Embora os pesquisadores tenham levado em consideração outros fatores potenciais que influenciam as estatísticas da doença – incluindo sexo, idade, consumo de álcool e status socioeconômico – os dados não mostram causas e ‘efeito direto entre ciclismo e doença, apenas uma forte associação.





Os resultados correspondem aos de Estudos anteriores Ao viajar de bicicleta, embora a razão exata do relacionamento permaneça especulativa. Manter -se ativo é uma das melhores maneiras de se manter saudável, por isso argumenta -se que aqueles que permanecem em forma estão menos em risco de muitas condições comuns. Por outro lado, problemas de saúde que aumentam as chances de precisar de tempo para tornar um ciclo diário trabalhar mais para alguns.





Os pesquisadores também descobriram que a bicicleta era melhor do que caminhar para a redução de dias de doença, embora as diferenças apareçam apenas para aqueles que viajaram a mais longe por bicicleta. É possível que caminhar não aceite bem o corpo, ou que as pessoas com uma longa jornada no ciclismo no trabalho tenham outra vantagem, o que significa que elas estão menos doentes.





“Além do número semanal normalmente menor por quilômetros ativos entre os caminhantes, a intensidade da caminhada pode ser insuficiente”, os pesquisadores para escreversugerir que caminhar a uma taxa mais alta pode ser mais importante que a frequência de caminhadas.





Bike não será uma opção para todos – e pode ser estressante Nas áreas urbanas – mas isso pode significar que você aparece para trabalhar com mais frequência, ajudando a reduzir as emissões de outras formas de viagem.





“Saiba que apenas metade da população adulta exerce de acordo com as recomendações, viagens ou de bicicleta pode ser um meio útil de aumentar o exercício que promove a saúde”, ” disse Jenni Ervasti, epidemiologista do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional.





“Os resultados do estudo fornecem motivos adicionais para incentivar e investir em um estilo de giro ativo e, em particular, viagens de bicicleta”.

A pesquisa foi publicada no Jornal Escandinavo de Medicina e Ciência no Esporte.