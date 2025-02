As praias antigas encontradas em Marte revelam que o planeta vermelho já teve oceanos

Marte – empoeirado, seco e vestido no deserto – era tão rico em água que tinha não apenas lagos, mas oceanos, De acordo com um novo estudo.

As observações usando um radar terrestre penetrante revelaram características subterrâneas compatíveis com as praias do planeta vermelho, 4 bilhões de anos atrás. É uma das melhores evidências até o momento que Marte já foi tão encharcado para acomodar um Mar do Norte.





A equipe de pesquisa nomeou este Deuteronilus marítimo.





“Encontramos lugares em Marte que pareciam praias antigas e o antigo rio Deltas”, ” disse o geólogo Benjamin Cardenas Da Universidade Estadual da Pensilvânia. “Encontramos provas de vento, ondas, sem escassez de areia – uma praia de estilo de férias apropriada”.





A história da água de Marte é um enorme quebra -cabeça. À primeira vista, o planeta parece ter visto uma gota de líquido. Suas tempestades globais de poeira são lendárias.





Seria fácil acreditar que Marte sempre foi uma bola de pedra seca; No entanto, um corpo crescente e esmagador de evidências mostra que Marte não apenas tinha água líquida em sua superfície uma vez, mas que o líquido fluiu em abundância.

Portanto, não há mais perguntas que a água existisse em Marte. Mas ainda existem muitas outras perguntas. Quanta água havia? Há quanto tempo ele desapareceu? Para onde ele foi e como?





“Os oceanos são importantes nos planetas. Os oceanos têm um grande efeito no clima, moldam a superfície dos planetas e são ambientes potencialmente habitáveis”, disse o geofísico Michael Manga ao Sciencenert, na Califórnia, na Califórnia, Berkeley.





“Portanto, o tema de” água seguido “da exploração de Marte. O mais emocionante para mim foi uma oportunidade de olhar abaixo de um lugar onde pensamos que poderia ter havido um oceano e ver o que pensamos serem depósitos de praia”.





Uso de dados coletados pela Administração Espacial Nacional Chinesa (CNSA) Zhurong Mars Rover, uma equipe conjunta chinesa-americana liderada pelo engenheiro Jianhui Li e pelo geólogo Hai Liu, da Universidade de Guangzhou, nos deram uma resposta mais profunda à primeira pergunta, pelo menos: o suficiente para cumprir um oceano.

Enquanto viajava ao longo da Utopia Planitia, Zhurong usou o radar penetrando no solo (GPR) para tomar medidas da rocha a 80 metros (260 pés) abaixo da superfície de Marte.





Essa tecnologia envia ondas de rádio no chão; Quando encontram materiais de densidades variáveis, eles saltam de maneiras diferentes, permitindo a geração de um mapa tridimensional de estruturas profundas sob o solo.





UM Estudo anterior Com base nos dados de Zhurong, as características sugeriram uma costa, mas essa interpretação não foi confirmada. Os dados do GPR revelaram espessas camadas de materiais ao longo da rota de Zhurong, enforcadas em direção à suposta costa em um ângulo de 15 graus, assim como as velhas margens enterradas na Terra.





“As estruturas não se parecem com dunas de areia. Eles não parecem uma cratera de impacto. Eles não se parecem com fluxos de lava. É então que começamos a pensar nos oceanos”, ” Manga diz.





“As orientações dessas características são paralelas ao que teria sido a costa antiga. Eles têm a orientação certa e a boa inclinação para apoiar a idéia de que havia um oceano por um longo tempo para acumular a areia da praia.

Essas características implicam um grande oceano líquido, alimentado por rios que derramam sedimentos, bem como ondas e marés. Isso também sugere que Marte experimentou um ciclo de água há milhões de anos – a duração desses depósitos leva para se formar na Terra. Tais depósitos não seriam formados nas bordas de um lago.





“Quanto maior o corpo de água, maiores as marés podem se tornar muito. E há mais espaço e tempo para o vento aumentar as ondas. Marés e ondas maiores ajudam a moldar as praias”, disse o mangá para o Sciencelert.





Marte não tem a lua da terra, que exerce a maior influência em nossas marés aqui na terra. Mas o sol também exerce uma influência No oceano, as marés da terra. Embora as marés oceânicas em Marte possam ser muito diferentes do que estamos acostumados aqui em casa, eles teriam existido. E ondas de superfície são gerados pelo ventoQuem Marte tem muitos.





A nova descoberta fortalece o caso de condições habitáveis ​​gastas em Marte para toda a vida como a conhecemos e sugere um lugar para procurar sinais de vida antiga no planeta vermelho, se pudermos chegar lá com o equipamento certo.

“Ambientes costeiros onde há água, terra e atmosfera juntos são ambientes potencialmente habitáveis. Saber onde e quando esses ambientes existem pode ajudar a guiar onde exploramos e como interpretamos outras observações como as dos satélites”, disse o mangá.





“As costas são grandes lugares para buscar evidências de vida passada. Acredita -se que a vida mais antiga da Terra tenha começado em lugares como esta, perto da interface do ar e da água rasa”.





Pesquisa recente Por mangá e seus colegas sugerem que grande parte de março em março pode ter sido engolida por dentro, onde ela se esconde hoje como grandes reservatórios líquidos inacessíveis. Este novo artigo pode ser a próxima peça do quebra -cabeça: a presença de água líquida suficiente para encher esses tanques durante o passado fascinante e misterioso de Marte.





O próximo passo, no entanto, será questionar mais a idéia de oceanos líquidos e tentar modelar essas ondas e marés extraterrestres.

A pesquisa em equipe foi publicada no Anais da Academia Nacional de Ciências.