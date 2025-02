As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 1 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Eu completei hoje Agora mini palavras cruzadasMas o quebra -cabeça me disse que pelo menos uma carta estava errada. Passei todas as respostas e todas elas se encaixam. Aconteceu que eu estava usando o momento presente de uma palavra que poderia responder 10-Aacross, e o quebra-cabeça queria da última vez. Eu consertei uma carta, e estava tudo bem. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição de esportes e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 1 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª pista: plataforma de computador?

Resposta: Desk

5a pista: Campanelle é uma variedade em forma de sino

Resposta: Massa

6ª faixa: Daly “Today”

Resposta: Carson

7a pista: seguidores do Kickstarter

Resposta: Patrocinadores

8ª pista: vizinho sem costa da Geórgia e Azerbaijão

Resposta: Armênia

9ª faixa: um visual escapa

Resposta: Looks

10ª faixa: eu tive um sentimento sobre

Resposta: Sentre

Mini faixas e respostas

1d faixa: fica escura

Resposta: escurece

2ª faixa: Revista cujo número de 50 anos apresentou Naomi Campbell na capa

Resposta: Essence

Pista 3d: lendário, como o passado de um

Resposta: Storyd

4D Pista: Escola Estadual cujos alunos cantam “Chak, Jayhawk!”

Resposta: Kansas

5d pista: personagem Arcade de Pellet

Resposta: Pacman

6d Pista: Eric ___, autor de “A lagarta muito faminta”

Resposta: Carle

7D Faixa: Artigos amarrados a um carrinho de golfe

Resposta: Bolsas

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma seção de assinatura da Times Games para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.