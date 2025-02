As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 12 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Ele Agora mini palavras cruzadas Hoje eu tinha alguns cães. Eu pensei que o 1-ACASS era “açúcar”, como em “Give I Make Sugar”, mas acho que sou muito peru dos anos 70 com meu jargão, porque era algo completamente diferente. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini mini palavras cruzadas concluídas para 12 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª pista: “Dê -me um pouco ___”

Resposta: Espaço

6ª faixa: bebida de café com sabor de chocolate

Resposta: Mocha

7ª pista: ponto final para caminhar pelo corredor

Resposta: Altar

8a pista: roupas híbridas de golfe para mulheres

Resposta: Suspenda

9ª faixa: muito difícil

Resposta: Hard

Mini faixas e respostas

1d faixa: grande sucesso

Resposta: Smash

Pista 2D: gênero musical que geralmente inclui um acordeão

Resposta: Polka

Pista 3D: Jamie Foxx ou Michael J. Fox

Resposta: Ator

4d pista: grau sem comemgrada

Resposta: Chars

5d pista: você está aqui

Resposta: Terra

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma seção de assinatura da Times Games para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.