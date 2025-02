As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 18 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, Threads, Connections and Connections of the New York Times: Sports Editing Puzzles.

Hoje Agora mini palavras cruzadas Não é muito difícil (especialmente se você ama de dentro para fora como eu). Mas inicie uma daquelas bolas curvas, onde você precisa resolver 1 acesso e 5 acessos para obter a pista completa por 8 acesso, o que é irritante. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

O mini palavras cruzadas foi concluído para 18 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª faixa: Espaço verde urbano

Resposta: Parque

5a pista: local para armazenar arquivos de computador

Resposta: Drive

6a pista: Garota “Inside Out”

Resposta: Riley

7a pista: emt “e”: abbr.

Resposta: Emer

8ª faixa: palavra que pode seguir 1 e 5 acesso para fazer carros

Resposta: maneira

Mini faixas e respostas

1d Trilha: ___ Donna

Resposta: Prima

Faixa 2D: Dance Alvin

Resposta: Ailey

Pista 3d: uma que vai para o cross country em uma caravana, para abreviar

Resposta: rver

Pista 4D: Artigo da sala de fuga

Resposta: chave

5d pista: ele tocou uma rodada de pictory

Resposta: Drew

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção de jogos do Times para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.