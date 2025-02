As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 19 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Hoje Agora mini palavras cruzadas Ele espera que os Soluckers tenham um pouco de conhecimento sobre muitas coisas, desde o karaokê para compartilhar a arte da jornada até a arte budista e os mamíferos de Yellowstone. E a especialidade de hoje parece estar jardinando, então aqueles de vocês com polegares verdes, este é o seu quebra -cabeça. Você precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games.

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 19 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª faixa: plantnet ou inaturalista, por exemplo

Resposta: Aplicativo

4a pista: cantor britânico cujo vídeo “Carpool Karaoke” tem mais de 250 milhões de visitas no YouTube

Resposta: Adele

6ª pista: símbolo floral na arte budista

Resposta: Lotus

7ª pista: lote terrestre

Resposta: Trato

8ª faixa: Astta Shepherd em Yellowstone

Resposta: Elk

Mini faixas e respostas

1d amor a pedido

Resposta: Adoração

2d faixa: parte de uma flor

Resposta: PETAL

Pista 3d: Exclua, como um 2-Down

Resposta: Lock

4d pista: Ctrl -___- Eliminar

Resposta: Alt

5d pista: sufixo da jóia com “melhor”

Resposta: É

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção de jogos do Times para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.