As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 2 de fevereiro

Feliz Dia da Marmota! Ele Agora mini palavras cruzadas Hoje presta uma pequena homenagem a este evento estranho …? Dia festivo? Mas a faixa mais difícil para mim hoje foi 4 abaixo. Esta é uma palavra que todo mundo sabia, exceto eu? Ou não era rico o suficiente para experimentar essa experiência? De qualquer forma, se você precisar de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje, continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As palavras cruzadas do NYT MINI concluídas para 2 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª faixa: punxsutawney ___, personagem do dia de Marmota

Resposta: Phil

5a pista: pássaro com variedades “Great Blue” e “Great White”

Resposta: Heron

7ª faixa: algo reabilitado por uma empresa de relações públicas

Resposta: Imagem

8a pista: balões domésticos material e luvas hospitalares

Resposta: LATEX

9ª faixa: casa feita de paus, digamos

Resposta: Ninho

Mini faixas e respostas

1d pista: ___ Connors, o personagem de Bill Murray no “Dia da Marmota”

Resposta: Phil

Pista 2D: Muscular Boy

Resposta: Heman

3d pista: então, tão zangado

Resposta: Vá

4D Pista: Teatro enfrenta seções

Resposta: Loges

6d Pista: “Pronto para outro cliente!”

Resposta: Em seguida

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção de jogos do Times para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.