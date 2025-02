As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 20 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Resolvido hoje Agora mini palavras cruzadas Enquanto ouvia os Beatles, que acabou sendo uma trilha sonora adequada quando cheguei a 7 acesso e 8 acessos. Essas duas partidas envolvidas envolvem Londres, uma cidade que significava muito para suas carreiras. (Além disso, se você tiver a oportunidade de ir à cidade natal dos Beatles, Liverpool, faça, é maravilhoso ver o lugar do qual a banda veio). Falando no Fab Four, você precisa de alguma “ajuda!” Com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição de esportes e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 20 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª faixa: som de impacto difícil

Resposta: Bam

4ª pista: “Hoo-wee!”

Resposta: Ohbaby

7a pista: com 8-across, tipo de ônibus associado a Londres

Resposta: Double

8ª faixa: veja 7-Across

Resposta: Decker

9a pista: publicações patrocinadas na oferta de notícias, por exemplo,

Resposta: anúncios

Mini faixas e respostas

1d Trilha: Sobremesa descrita como “meio pão, meio bolo”

Resposta: Bam

Faixa 2D: Tenha uma gama completa de habilidades físicas ou mentais

Resposta: Encluso

Pista 3D: Mike, que interpretou Austin Powers

Resposta: Myers

4D Pista: extravagante

Resposta: ímpar

5d pista: ferramenta de jardim usada para grama

Resposta: Como

6d pista: jogador de futebol de Tampa Bay, para abreviar

Resposta: Buc



Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção de jogos do Times para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.