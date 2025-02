As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 22 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Hoje Agora mini palavras cruzadas É o maior da semana, como sempre no sábado. Hoje, não é muito difícil, embora o acesso de 6 anos, “Corte o dispositivo em uma loja de carpintaria” poderia ter sido muitas palavras diferentes para as ferramentas. Você precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição de esportes e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 22 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª pista: tamanho entre sm. e LG.

Resposta: Med

4ª faixa: partes nítidas de garfos

Resposta: dentes

6a Pista: Cutting Disposited em uma loja de carpintaria

Resposta: Band Sierra

8ª faixa: Louise ___, autor vencedor do Pulitzer de “The Night Watchman” e “The Mighty Red”

Resposta: Erdrich

9a pista: opção de carne falsa no Dia de Ação de Graças

Resposta: Tofurky

10ª faixa: músicas, informalmente

Resposta: músicas

11ª pista: medicamentos também chamados de ácido

Resposta: LSD

Mini faixas e respostas

1d Trilha: Concentrado conscientemente no momento

Resposta: Consciente

2ª faixa: manobras evasivas

RESPOSTA: ENDRUNS

Pista 3d: desejado por

Resposta: desejado

Pista 4D: tipo de tampa com quatro figurinos: varinhas, xícaras, espadas e pentáculos

Resposta: Tarô

5d Pista: ToCleadas del Mariscal de Campo

Resposta: Capturas

6d Pista: “Oh, sim? Você quer ___?”

Resposta: aposta

7D Trilha: a pergunta repetida da pré -escola

Resposta: Por que

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma seção de assinatura da Times Games para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.