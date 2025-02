As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 5 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Se você souber os comprimentos da sua saia, fará isso bem no Agora mini palavras cruzadas hoje. Ajuda a conhecer um pintor francês, um time da NBA e um famoso filme de Natal também. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição de esportes e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 5 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1a pista: a empresa controladora do Facebook

Resposta: Objetivo

5ª faixa: Saias longas -termo … e uma hora da manhã, lida de volta

Resposta: Maxis

6a pista: escrito com uma caneta

Resposta: Inink

Time 7: NBA que quase renomeou os dragões do pântano nos anos 90

Resposta: Nets

8ª faixa: “___ uma vida maravilhosa”

Resposta: É

Mini faixas e respostas

1d faixa: pintor modernista francês … e uma hora de manhã, lida de volta

Resposta: Manet

2d pista: o que sinaliza os sinais iluminados nos cinemas

Resposta: Saídas

Pista 3D: Altoids recipientes

Resposta: dezenas

Pista 4D: Levante uma pergunta

Resposta: pergunte

5d pista: saia curta

Resposta: Mini

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma seção de assinatura da Times Games para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.