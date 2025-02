As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 6 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Ele Agora mini palavras cruzadas Hoje eu tive algumas cartas raramente usadas: há um Q e A Z. E espero que você conheça seus deuses nórdicos e pontuações. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição de esportes e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 6 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª faixa: Deus principal nórdico

Resposta: Odin

5a pista: número necessário

Resposta: Cita

6ª faixa: aberto, como dormir

Resposta: descomprimir

7ª faixa: Coloque um pacote frio

Resposta: ICES

8ª faixa: Valor Scrabble das letras no círculo

Resposta: Ten

Mini faixas e respostas

1d Trilha: Unidade de Peso cujo símbolo inclui um “Z”

Resposta: onça

2d pista: ___ de Baker ___

Resposta: dúzia

Pista 3d: “Isso está correto”

Resposta: Itis

Faixa 4D: atinge o feno durante o dia

Resposta: Nap

5d pista: desista

Resposta: Saia

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma seção de assinatura da Times Games para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.