As respostas do NYT Mini Crossword hoje para 8 de fevereiro

Pesquisando O mais recente Mini Resposta de palavras cruzadas? Clique aqui para ver as mini sugestões de palavras cruzadas hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para os Wordle, fios, conexões e conexões: quebra -cabeças da edição de esportes.

Ele Agora mini palavras cruzadas É sempre mais longo aos sábados, por isso geralmente leva mais tempo. Hoje foi muito fácil, pensei, embora você tenha que saber o nome de um determinado governador e um pouco sobre a história da revista. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se eu pudesse usar algumas sugestões e orientações para resolução diária, consulte nossos mini conselhos de palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games. Se você está procurando as respostas, conexões, conexões, edição e fios de Loddle hoje, pode visitar a página de sugestão de quebra -cabeça do CNET NYT.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos a essas mini pistas e palavras cruzadas.

As mini -palavras cruzadas NYT concluídas para 8 de fevereiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini em trilhos e respostas

1ª faixa: espuma de cerveja

Resposta: Cabeça

5ª faixa: dança que “dois” são necessários para fazer

Resposta: Tango

6ª faixa: coisa irritante para esquecer em uma viagem

Resposta: carregador

8ª faixa: cor associada à Barbie

Resposta: Hotpink

9ª faixa: “Para todos ___ e propósitos …”

Resposta: Tentativas

10a pista: Governador de Maryland Wes

Resposta: Moore

11ª faixa: contrapartes de contras

Resposta: Pros

Mini faixas e respostas

1d pista: a revista mensal mais antiga dos Estados Unidos, lançada em 1850

Resposta: Harpers

Faixa 2D: Frente de um trem

Resposta: Motor

Pista 3D: Representante de Atleta

Resposta: Agente

4D Pista: nerds

Resposta: Dorks

5D Pista: imagem corporal?

Resposta: Tatuagem

Pista 6D: Bonobo Leliete

Resposta: Chimpanzé

7d faixa: prestar homenagem a

Resposta: Honra

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos online, mas apenas alguns são gratuitos para todos jogarem. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção de jogos do Times para jogar quebra -cabeças mais antigos dos arquivos.