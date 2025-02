As sugestões de hoje, resposta e ajuda do NYT NYT para 14 de fevereiro de 1336- CNET

Procurando por ele O mais recente Resposta da Wordle? Clique aqui para ver as sugestões de Wordle de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para as palavras cruzadas, conexões, conexões, EDIÇÃO E RAPTIZES E DO NEW YORK TIMES.

Hoje Quebra-cabeça Pode ser difícil. É uma palavra que muitas pessoas sabem, mas talvez não usam com tanta frequência, e as cartas não são super populares. (Veja nossa lista classificando todas as letras do alfabeto para popularidade para ajudá -lo a formar ótimas palavras de início.) Você quer mais pistas e a resposta? Continue lendo.

Congloriadores hoje

Antes de mostrar a resposta de Wordle de hoje, daremos algumas pistas. Se você não quiser um spoiler, olhe para o outro lado agora.

Sugestão Worddle No. 1: Repita

A resposta de hoje tem uma carta repetida.

Sugestão Wordle No. 2: Membros

Há uma vogal e às vezes vocal na resposta da colina de hoje.

Sugestão do Worddle No. 3: Letra de início

A resposta de Loma de hoje começa com a letra D.

Sugestão Wordle No. 4: posição da letra

As letras repetidas na resposta de Wordle de hoje aparecem um ao lado do outro.

Sugestão do Worddle No. 5: Significado

A resposta de hoje pode se referir a uma música simples e curta.

Resposta Forled de hoje

A resposta de hoje é discreta.

Resposta de ontem

A resposta do Wordle de ontem, 13 de fevereiro, nº 1335, foi Rumba.

Respostas recentes da Wordle

9 de fevereiro, nº 1331: Bônus

10 de fevereiro, nº 1332: Goody

11 de fevereiro, nº 1333: Pontuação

12 de fevereiro, nº 1334: Fast