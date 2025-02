As taxas de Trump podem aumentar os preços do iPhone e MacBook. Mas especialistas dizem não para comprar em pânico

O custo do seu próximo smartphone ou laptop pode ser maior do que o planejado.

O presidente Donald Trump ordenou uma taxa de 10% sobre as importações da China, que entrou em vigor na manhã de terça -feira. A China retalia imediatamente colocando tarifas em alguns produtos americanos.

As tarifas podem significar que em breve terá que pagar mais pelos produtos importados da China, incluindo eletrônicos. A Apple, por exemplo, fabrica muitos de seus iPhones, iPads, MacBooks e AirPods na China.

Alguns produtos importados da China já estão sujeitos a tarifas que Trump ordenou durante seu primeiro mandato. O anúncio de taxas adicionais deste fim de semana pode aumentar ainda mais os preços. Trump também anunciou tarifas sobre importações do Canadá e do México durante o fim de semana, mas interrompeu essas taxas por pelo menos um mês em meio a negociações com os dois países.

As tarifas, em teoria, são projetadas para impactar financeiramente outros países, pois seus ativos estão sendo tributados. A empresa americana paga as tarifas que importa o produto, e essa sobretaxa é geralmente, mas nem sempre, transmitida ao consumidor na forma de preços mais altos.

“Espero que muitos artigos que vêm da China ou tenham peças na China aumentem o preço”, disse ele Doug CareyAnalista financeiro e presidente da WealthTrace, uma empresa de software de planejamento financeiro.

Então, devo comprar eletrônicos e outros produtos importados agora para evitar custos de taxa? Perguntamos aos especialistas.

Preços da tecnologia, como iPhones e MacBooks, podem aumentar

Os especialistas esperam que as taxas coletadas nos produtos da China e, potencialmente, Canadá e México, se traduzam em preços mais altos. Isso significa que a tecnologia que usa todos os dias, como smartphones importados, tablets, laptops, televisões e até aparelhos, pode ser ainda mais caro este ano.

Como isso poderia ser? Se o custo total for transferido para os compradores, poderíamos ver um aumento de 10%. Por exemplo, um MacBook Air de 13 polegadas atualmente começa em US $ 849 na Amazon; Um aumento de 10% aumentaria o preço base para US $ 934. O iPhone 16 Pro, que começa em US $ 1.000 em T-Mobile, poderia aumentar até US $ 1.100.

Uma taxa de 10% dos bens fabricados na China não significa necessariamente que os preços aumentarão na mesma quantia. Em alguns casos, eles podem não aumentar muito, se o fizerem.

Se as empresas quiserem permanecer competitivas, podem absorver alguns dos custos para manter seus preços mais baixos, ele disse Steven C. ConnersUm planejador patrimonial certificado e presidente da Conners Wealth Management.

Leia mais: Taxas mais altas podem tornar a energia solar mais cara

Você deve comprar tecnologia agora para evitar taxas mais tarde?

Se eu planejasse comprar um novo iPhone, console de jogos, MacBook ou outra tecnologia, compre agora poderia economizar dinheiro.

“Por esse motivo, os itens que as pessoas devem pensar em comprar agora são smartphones, tablets, laptops, televisões, móveis, utensílios de cozinha, roupas e calçados”, disse Coey.

Mas se você não tiver dinheiro disponível e planeja usar um cartão de crédito ou comprar agora, pague um plano subsequente apenas para evitar taxas, especialistas dizem que esperam. Com as taxas médias de juros dos cartões de crédito atualmente excedendo 20%, o custo do financiamento de uma grande compra pode eliminar as economias que você obtém ao comprar antes que os preços aumentem devido a tarifas.

“Eu não recomendaria nenhuma compra de pânico, especialmente se esses itens não forem necessidades”, disse Conners.

Uma maneira de economizar, mesmo que os preços subirem, é comprar o modelo do ano passado, em vez do novo lançamento.

“Se você não planeja atualizar seu smartphone no próximo ano, por exemplo, não há necessidade de se apressar para comprar um novo smartphone”, disse ele Shawn DubravacEconomista -chefe do IPC, uma Associação de Comércio de Manufatura. “A tecnologia é naturalmente a deflação, o que significa que, com o desempenho do tempo, aumenta e os preços geralmente caem em produtos de qualidade semelhantes”.