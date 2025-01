As três grandes ações de dividendos de IA que gerarão grandes rendimentos em 2024

A excitação em torno da inteligência artificial impulsionou um crescimento notável no mercado de ações este ano, e as empresas estão na vanguarda desta revolução tecnológica. NVIDIAPor exemplo, teve um desempenho notável, desfrutando de um aumento surpreendente de ações de quase 180% ao longo de 2024.

Prevê-se que a prosperidade da indústria de IA continue sua trajetória ascendente, com projeções sugerindo uma expansão de US$ 184 bilhões em 2024 para impressionantes US$ 826 bilhões em 2030. Para investidores que buscam se beneficiar deste boom, selecione empresas de IA que ofereçam dividendos substanciais pode ser vantajoso. No entanto, entre as empresas de IA que pagam dividendos, algumas destacam-se mais do que outras devido ao seu rendimento de dividendos.

Três empresas notáveis ​​que oferecem dividendos notáveis ​​neste setor incluem Máquinas de Negócios Internacionais (IBM), sistemas Ciscoe Comunicações da Verizon.

IBM Tem um rendimento de dividendos atraente de 3% e tem fornecido consistentemente dividendos trimestrais desde 1916. O seu pivô estratégico, iniciado em 2020, no sentido da IA ​​e da computação em nuvem, produziu resultados tangíveis com um aumento substancial nas receitas geradas pela IA.

CiscoReconhecida pela sua experiência em redes de computadores, desempenha um papel vital na ligação dos recursos computacionais necessários para o desenvolvimento da IA. Com o aumento das encomendas de produtos e uma previsão de receitas promissora, o seu rendimento de dividendos permanece próximo de 3%, marcando um crescimento constante.

Verizon Aproveite a IA por meio da computação de ponta fazendo parceria com NVIDIA para uma rede 5G robusta. O serviço sem fios deste gigante das telecomunicações registou um aumento louvável no terceiro trimestre, impulsionando um fluxo de caixa livre estável que suporta um rendimento de dividendos significativo de perto de 7%.

Estas três ações de energia oferecem oportunidades atraentes através de avanços na inteligência artificial e dividendos confiáveis.

Ações de IA: insights e oportunidades para investidores em dividendos

O atual aumento na adoção da inteligência artificial não só catalisou o progresso tecnológico, mas também impulsionou um crescimento significativo no mercado de ações. Empresas de alto desempenho como NVIDIA testemunharam ganhos surpreendentes, com o valor das suas ações a subir quase 180% em 2024. À medida que a IA continua a sua ascensão exponencial, que deverá aumentar de 184 mil milhões de dólares em 2024 para 826 mil milhões de dólares em 2030, os investidores estão a observar atentamente o mercado em busca de oportunidades gratificantes.

Vantagens de investir em ações de dividendos de IA

Várias empresas focadas em IA oferecem dividendos atraentes, tornando-as atraentes para investidores que buscam renda além de potenciais ganhos de capital. Notavelmente, IBM, sistemas Ciscoe Comunicações da Verizon Eles se estabeleceram como fortes concorrentes no cenário de pagamento de dividendos.

IBM Manteve um dividendo trimestral consistente desde 1916 e atualmente tem um rendimento de 3%. Seu foco estratégico em IA e soluções em nuvem desde 2020 resultou no aumento da receita de produtos e serviços gerados por IA.

sistemas Cisco Contribui significativamente para a infraestrutura de IA através da sua força nas redes de computadores. O seu rendimento de dividendos de perto de 3% é apoiado por um aumento nas encomendas de produtos e por uma forte perspetiva de receitas.

Comunicações da Verizon demonstra utilização notável de IA por meio de sua parceria com NVIDIA para melhorar as capacidades da rede 5G. Com um rendimento de dividendos próximo de 7%, a Verizon está a capitalizar o sucesso do seu segmento sem fios para manter um forte fluxo de caixa livre.

Insights estratégicos para investidores

Para os investidores que procuram um rendimento estável e exposição ao potencial transformador da IA, estes dividendos oferecem um benefício duplo. Eles não apenas fornecem pagamentos regulares, mas também se alinham com estratégias de crescimento de longo prazo focadas no avanço tecnológico.

Tendências futuras no investimento em IA

As tendências de previsão sugerem uma expansão contínua da integração da tecnologia de IA em todos os setores, apresentando grandes oportunidades para empresas líderes em IA e tecnologias relacionadas. À medida que a IA evolui, a sua presença generalizada em indústrias como a computação em nuvem, as telecomunicações e o desenvolvimento de software moldará de forma única a dinâmica do mercado.

Esses insights são impulsionados por mudanças econômicas mais amplas e pelo aumento da inovação em soluções baseadas em IA, direcionando o investimento para empresas confiáveis ​​focadas em IA.

Para uma exploração mais aprofundada das tendências do setor e estratégias de investimento, visite NVIDIA, IBM, Ciscoe Verizon para se manter atualizado com os últimos desenvolvimentos.