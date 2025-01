As TVs Samsung 2025 recebem todos os extras de IA que ninguém pediu

A inteligência artificial pode fazer coisas incríveis hoje. Você pode criar vídeos a partir de uma frase, escrever uma carta de apresentação ou uma nota de agradecimento e até ajudar a treinar carros autônomos. Mas “incrível” não é exatamente a palavra que eu usaria para descrever os recursos de IA da linha de TVs 2025 da Samsung, em exibição na CES 2025.

Nos anos anteriores, a Samsung usou “AI” para descrever seus recursos de processamento de qualidade de imagem, projetados para melhorar cores, detalhes e desempenho de HDR, e continua a fazê-lo este ano. A novidade em 2025 são os recursos de IA relacionados à conveniência, semelhantes aos já oferecidos em telefones. Ainda não experimentei, mas pelo que vi, espero que as versões para telefone sejam mais úteis.

IA para aumentar sua visualização de TV (e pedidos de comida)

Algo chamado “Click to Search” pode reconhecer o que está passando na tela e fornecer informações em tempo real, incluindo a capacidade de identificar pessoas, lugares ou produtos. Em um exemplo mostrado pela Samsung, o recurso “identificava” onde a cena acontecia, quem eram os atores, que roupas usavam e quais outros programas de TV e filmes estrelavam.

À primeira vista, parece semelhante ao recurso Circle Search nos telefones, que os revisores da CNET geralmente gostaram, mas muito menos útil porque está restrito ao que está passando na TV. Sinto o mesmo em relação ao novo planejador de refeições de IA da empresa. Chamado de “Samsung Food”, ele pode replicar receitas de programas de TV e permitir que você compre ingredientes ou solicite entrega de comida na tela da TV – duas coisas que um telefone pode fazer melhor do que uma TV.

O controle remoto da TV Samsung, que também gosto muito por sua simplicidade e design, terá um botão AI dedicado que levará a recomendações de compras, conteúdo e descoberta. Presumo que também invocará outros recursos de IA no futuro, mas a Samsung não confirmou isso.

Você se lembra de Bixby? O assistente de voz da Samsung e a resposta ao Amazon Alexa e ao Siri da Apple receberão um impulso de IA em 2025 nas TVs com a ajuda de um LLM. O benefício, segundo a Samsung, é que o assistente consegue entender melhor comandos encadeados, como mudar de canal e aumentar o volume ao mesmo tempo.

Mais um recurso “novo” para 2025: controle por gestos. Ao contrário do recurso terrivelmente fracassado que a empresa lançou há 13 anos, que dependia de uma câmera e movimentos das mãos, a versão 2025 exige que você use um Galaxy Watch enquanto gesticula para a TV. Use o dedo médio, não vou te julgar.

AI Karaokê e tradução de legendas ao vivo

Dois dos novos recursos da TV Samsung parecem muito mais interessantes para mim. Como gosto de cantar bem, estou interessado em experimentar o novo recurso AI Karaokê em suas TVs. Ele usa seu telefone como microfone e remove automaticamente os vocais das músicas existentes, deixando sua voz e a música.

E potencialmente útil para quem lê idiomas diferentes, a empresa oferece um serviço AI Live Translate em suas TVs (como já faz com os telefones). A TV pode traduzir instantaneamente legendas de transmissões ao vivo em até sete idiomas.

Minha opinião? Nenhum desses novos recursos de IA parece valer a pena comprar um Samsung em vez de outra TV, com a possível exceção de traduções de legendas (ou Karaokê, se você gosta de Karaokê). É claro que reservarei o julgamento final sobre esses recursos da smart TV, bem como outras melhorias na qualidade da imagem, para quando testarmos essas novas TVs Samsung ainda este ano.