As últimas notícias sobre a gripe aviária em humanos, gatos e galinhas

À medida que o surto de gripe aviária que afecta aves, vacas leiteiras e humanos nos Estados Unidos continua a dominar as manchetes, eis o que precisa de saber sobre a situação a partir de 23 de Janeiro.

Casos humanos

Os Estados Unidos relataram o seu primeiro caso humano de gripe aviária H5N1 em dois anos, em abril de 2024. Desde então, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relataram um total de 67 casos humanos confirmados. A primeira morte por gripe aviária nos Estados Unidos foi anunciada no início deste mês na Louisiana, mas a maioria dos casos humanos no país permaneceu bastante leve.

O CDC afirma que não há evidências de propagação entre humanos. A maioria das pessoas com gripe aviária foi infectada através da exposição a vacas leiteiras ou aves doentes. Vacas com gripe aviária liberam grandes quantidades do vírus H5N1 em seu leite, embora tenha sido confirmado que a pasteurização mata o vírus, deixando o leite comercial seguro para beber. (O leite cru não é seguro.) Os trabalhadores avícolas foram infectados principalmente durante as operações de abate. A origem de algumas infecções humanas continua difícil de determinar.

Caixas para aves

A gripe aviária continua a se espalhar entre aves comerciais e de quintal. Em 23 de janeiro, o Departamento de Agricultura dos EUA informou que 98 bandos foram infectados nos últimos 30 dias, com mais de 15 milhões de aves afetadas. A gripe aviária é tão contagiosa e mortal entre as aves que todo o rebanho é abatido assim que a presença do vírus é confirmada. Desde o início da epidemia de gripe aviária em Fevereiro de 2022, mais de 140 milhões de aves foram infectadas ou abatidas proactivamente.

Infecções recentes em aves incluem duas grandes granjas comerciais de frangos na Geórgia, que são uma fonte importante dos chamados frangos criados para produção de carne. Maryland e Virgínia também relataram casos recentes em instalações de frangos de corte, enquanto Missouri confirmou infecções por gripe aviária em uma granja de ovos. E as autoridades de saúde do estado de Nova York anunciaram um surto massivo em um fazenda de patos em Long Island. Com o aumento dos casos de gripe aviária, os preços dos ovos estão subindo rapidamente. Felizmente, embora os ovos possam transmitir muitas infecções e nunca devam ser comidos crus, é pouco provável que as pessoas contraiam a gripe aviária a partir de ovos de galinha comerciais.

Caso de gato

Também houve um aumento nas detecções recentes de gripe aviária em gatos domésticos. Amostras positivas foram coletadas em janeiro na Califórnia, Kansas, Louisiana e Iowa, e vários outros casos de dezembro passado também foram confirmados este mês. Geralmente há menos informações disponíveis nestes casos, e há várias maneiras pelas quais os gatos podem pegar a gripe aviária: aqueles que vivem em fazendas leiteiras têm sido particularmente vulneráveis; esses gatos provavelmente estão infectados ao beber leite de vacas doentes. Mas os gatos que vivem ao ar livre também podem pegar gripe aviária de aves selvagens. E os gatos que vivem dentro de casa podem ser expostos ao vírus através de leite cru e alimentos crus. Ciente desta última ameaça, em 17 de janeiro, a Food and Drug Administration encomendou fabricantes de alimentos crus para animais de estimação atualizar seus planos de segurança alimentar para incluir o H5N1.

Comunicações Federais

A vigilância da gripe aviária tem sido um desafio desde que chegou à América do Norte, provavelmente através de aves selvagens que não estão sob a alçada de nenhuma agência de saúde específica. E embora os avicultores tenham uma vasta experiência com a gripe aviária e protocolos rigorosos de biossegurança, os especialistas não esperavam que o vírus se propagasse em vacas leiteiras, que, tal como as aves de capoeira, estão sob a jurisdição do USDA e dos seus equivalentes estatais. Os casos humanos, por sua vez, são de responsabilidade dos departamentos de saúde pública locais e estaduais, com coordenação federal do CDC.

A posse do presidente Donald Trump obscureceu ainda mais o quadro: a administração ordenou ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que inclui o CDC, que cessar toda comunicação pública pelo menos até o final do mês.