Assista ao futebol da FA Cup: transmissão ao vivo de Chelsea x Morecambe de qualquer lugar

61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

Assista na ESPN Assista à FA Cup nos EUA a partir de US$ 12 por mês ESPN+ Assista no SN agora Assista à FA Cup no Canadá por 15 dólares canadenses por mês rede esportiva Ver no Optus Assista à FA Cup na Austrália a partir de AU$ 7 por mês esporte optus

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, fará as mudanças hoje, quando seu time enfrentar o Morecambe, da quarta divisão, em Stamford Bridge, nesta partida da terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Os Blues parecem prontos para dar uma chance a uma série de jogadores marginais, enquanto Reece James e Romeo Lavia estão prontos para jogar pelos anfitriões, enquanto eles tentam retornar à ação após dispensas por lesão.

Com 87 lugares entre eles na classificação do campeonato, Morecambe, por sua vez, tentará provar que a eliminatória de hoje não é tão desigual como parece no papel. Os Shrimps estão atualmente na zona de rebaixamento na EFL League Two, mas registraram vitórias contra Worthing e Bradford City para chegar a esta fase do torneio.

Abaixo descreveremos o melhor serviços de streaming de TV ao vivo para usar para assistir ao jogo ao vivo, em qualquer lugar do mundo.

O Chelsea de Enzo Maresca está em uma seqüência de quatro jogos sem vencer antes desta eliminatória da FA Cup. Imagens Visionhaus/Getty

Chelsea x Morecambe: quando e onde?



O Chelsea enfrentará o Morecambe nesta partida da terceira rodada da FA Cup, em Stamford Bridge, em Sábado, 11 de janeiro. O início está previsto para 3 tarde GMT hora local no Reino Unido, que é 10h, horário do leste ou 7h, horário do Pacífico nos Estados Unidos e no Canadá, e 2h AEDT na Austrália nas primeiras horas da manhã de domingo.

Como assistir ao jogo Chelsea x Morecambe online de qualquer lugar usando uma VPN

Se você não puder assistir aos jogos da EPL localmente, talvez precise de uma maneira diferente de assisti-los; É aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de evitar que seu ISP reduza suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade. para seus dispositivos e logins.

Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar o jogo. A maioria das VPNs, como a nossa Escolha do Editor, ExpressVPN, torna isso muito fácil.

Usar uma VPN para assistir ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os EUA, o Reino Unido e o Canadá, desde que você tenha uma assinatura legítima do serviço que está transmitindo. Você precisa ter certeza de que sua VPN está configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs são legais, o serviço de streaming pode encerrar a conta de qualquer pessoa que acredite estar contornando as restrições de bloqueio aplicadas corretamente.

James Martin/CNET Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 25% em testes de 2024Grade Mais de 3.000 servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas ExpressVPN é nossa principal escolha de VPN atual para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e funciona em uma variedade de dispositivos. Normalmente custa US$ 13 por mês, mas se você assinar uma assinatura anual por US$ 100, terá três meses grátis e economizará 49%. Isso equivale a US$ 6,67 por mês. Observe que ExpressVPN oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. 61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Transmissão ao vivo do Chelsea vs. Morecambe nos EUA

Este confronto é transmitido exclusivamente ao vivo nos EUA em ESPN+. O pontapé inicial é sábado às 10h ET para espectadores nos Estados Unidos.

O serviço de streaming independente da ESPN custa US$ 12 por mês ou US$ 120 por assinatura anual. Com ele, você poderá assistir a todos os jogos da FA Cup desta temporada. Leia nossa análise do ESPN Plus.

Posso transmitir ao vivo a partida Chelsea x Morecambe no Reino Unido?

A boa notícia para os fãs de futebol do Reino Unido é que as emissoras abertas BBC e ITV compartilharão mais uma vez recursos ao vivo para a FA Cup desta temporada. A má notícia é que esta música não foi selecionada para ser transmitida ao vivo por nenhuma das redes, o que também significa que se você estiver no Reino Unido viajando a lazer ou a trabalho, é improvável que consiga assistir ao jogo como você normalmente faria isso em casa, graças ao bloqueio geográfico.

Existe uma opção para corrigir isso. Ao usar uma VPN, conforme explicado acima, você pode definir sua localização para um país onde a partida é transmitida e partir daí.

Transmissão ao vivo Chelsea x Morecambe no Canadá

Os fãs de futebol canadenses que desejam assistir a esta partida da FA Cup podem assistir a toda a ação ao vivo na Sportsnet.

Sportsnet está disponível na maioria das operadoras de cabo, mas os cortadores de cabo podem assinar o serviço de streaming independente da rede, Sportsnet Plus, com preços a partir de C$ 25 por mês ou C$ 200 por ano.

Transmissão ao vivo da partida Chelsea x Morecambe na Austrália

Os fãs de futebol australiano podem assistir aos jogos da FA Cup ao vivo no serviço de streaming Optus Sport.

Óptico Com direitos exclusivos para transmitir ao vivo alguns jogos da FA Cup e todos os jogos da Premier League nesta temporada, bem como jogos da Bundesliga alemã e da La Liga espanhola, o serviço de streaming Optus Sport é uma atração particularmente grande para os fãs de futebol australianos. Se você já é cliente da rede Optus, pode adquirir o Optus Sport com desconto, com descontos reduzindo o preço para apenas AU$ 7 por mês. Caso contrário, uma assinatura mensal independente do serviço começa em AU$25.

Dicas rápidas para transmitir a FA Cup usando uma VPN