Assistir FA Cup Football: transmissão ao vivo Liverpool vs. Accrington Stanley de qualquer lugar

O Liverpool tentará manter sua busca por um quádruplo sem precedentes no sábado, ao iniciar sua campanha na FA Cup em Anfield contra o Accrington Stanley, da quarta divisão.

Actualmente no topo da Premier League inglesa e ainda na disputa da UEFA Champions League e da EFL Cup, os homens de Arne Slot esperam vencer um torneio que venceram pela última vez em 2022.

Eles enfrentam um time de Accrington que está apenas 86 posições abaixo de seus anfitriões no sistema da Liga Inglesa de Futebol, com os visitantes atualmente lutando na 19ª posição na EFL League Two.

Abaixo descreveremos o melhor serviços de streaming de TV ao vivo para usar para assistir ao jogo ao vivo, em qualquer lugar do mundo.

Shaun Whalley é o artilheiro do Accrington Stanley e torcedor de longa data do Liverpool. Notícias MI / NurPhoto / Imagens Getty

Liverpool vs. Accrington Stanley: quando e onde?



O Liverpool enfrentará o Accrington Stanley nesta partida da terceira rodada da FA Cup, em Anfield, em Sexta-feira, 10 de janeiro. O início está previsto para 12h15 GMT hora local no Reino Unido, que é 7h15 ET ou 4h15 PT nos Estados Unidos e no Canadá, e 23h15 (horário de Brasília) na Austrália.

Como assistir ao jogo Liverpool x Accrington Stanley online de qualquer lugar usando uma VPN

Se você não puder assistir aos jogos da EPL localmente, talvez precise de uma maneira diferente de assisti-los; É aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de evitar que seu ISP reduza suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade. para seus dispositivos e logins.

Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar o jogo. A maioria das VPNs, como a nossa Escolha do Editor, ExpressVPN, torna isso muito fácil.

Usar uma VPN para assistir ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os EUA, o Reino Unido e o Canadá, desde que você tenha uma assinatura legítima do serviço que está transmitindo. Você precisa ter certeza de que sua VPN está configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs são legais, o serviço de streaming pode encerrar a conta de qualquer pessoa que acredite estar contornando as restrições de bloqueio aplicadas corretamente.

ExpressVPN é nossa principal escolha de VPN atual para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e funciona em uma variedade de dispositivos.

Transmissão ao vivo do Liverpool vs. Accrington Stanley nos EUA

Este confronto é transmitido exclusivamente ao vivo nos EUA em ESPN+. O pontapé inicial será às 7h15 ET de sábado para os telespectadores nos Estados Unidos.

O serviço de streaming independente da ESPN custa US$ 12 por mês ou US$ 120 por assinatura anual. Com ele, você poderá assistir a todos os jogos da FA Cup desta temporada. Leia nossa análise do ESPN Plus.

Posso transmitir ao vivo o Liverpool vs. Accrington Stanley no Reino Unido?

A boa notícia para os fãs de futebol no Reino Unido é que as emissoras gratuitas BBC e ITV compartilharão mais uma vez a cobertura ao vivo da FA Cup desta temporada, com esta partida sendo transmitida pela ITV.

A cobertura começa no ITV1 às 11h30 GMT antes do início às 12h15

itv Como a partida é transmitida pela ITV1, isso significa que você também terá a opção de assistir ao jogo online gratuitamente por meio do serviço de streaming sob demanda da rede, ITVX. O serviço conta com um aplicativo atualizado que está disponível para dispositivos móveis Android e Apple, além de uma ampla gama de smart TVs.

Transmissão ao vivo Liverpool x Accrington Stanley no Canadá

Os fãs de futebol canadenses que desejam assistir a esta partida da FA Cup podem assistir a toda a ação ao vivo na Sportsnet.

Sportsnet está disponível na maioria das operadoras de cabo, mas os cortadores de cabo podem assinar o serviço de streaming independente da rede, Sportsnet Plus, com preços a partir de C$ 25 por mês ou C$ 200 por ano.

Transmissão ao vivo do Liverpool vs. Accrington Stanley na Austrália

Os fãs de futebol australiano podem assistir aos jogos da FA Cup ao vivo no serviço de streaming Optus Sport.

Óptico Com direitos exclusivos para transmitir ao vivo alguns jogos da FA Cup e todos os jogos da Premier League nesta temporada, bem como jogos da Bundesliga alemã e da La Liga espanhola, o serviço de streaming Optus Sport é uma atração particularmente grande para os fãs de futebol australianos. Se você já é cliente da rede Optus, pode adquirir o Optus Sport com desconto, com descontos reduzindo o preço para apenas AU$ 7 por mês. Caso contrário, uma assinatura mensal independente do serviço começa em AU$25.

