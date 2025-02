Os astronautas da NASA Sunita Williams e Butch Wilmore, que estavam a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) em junho de 2024, como é declarado de ser “subjugado”. A missão que inicialmente esperava durar dez dias foi estendida de problemas técnicos com o espaço Starliner da Boeing. Para continuar, Williams e Wilmore não retornarão à Terra a bordo da missão da Crew-9 da SpaceX, que vão sair em março de 2025. Apesar de não um desperdício ou preso no mundo.

Extensão da missão e desafios técnicos

Como relatado Por Space.com, de acordo com a NASA, o espaço do Starliner encontrou mau funcionamento do Thrifrister, encaixando o sistema de operação, instantando uma análise extensa. Após essas desvantagens, uma decisão tomada para Williams e Wilmore Return Girl Crew-9 Capsule. Esse ajuste alinhou sua renda com um cronograma típico de seis meses para os astronautas a bordo da ISS. O atraso é um trabalho em andamento em um novo cliente da equipe Dragon, que agora já está trocado em um disponível para agilizar a linha do tempo da missão.

Resposta a “Incada: História

De acordo com o Space.com, a entrevista com um grelhado, o wilm de ênfase na situação foi planejado o ajuste e não por emergência. Ele disse que não me sinto abandonado ou DP ou me sinto preso ou varrido. Ele explicou ainda no caso de emergência, todos os astronautas a bordo da ISS para acessar as opções de retorno imediato. Williams também participou da perspectiva, observando que é estendida para manter a oportunidade de se adaptar e continuar seu trabalho como parte da missão.

Retornar Linha do tempo e planos futuros

A NASA agendou o lançamento da tripulação-10 para 12 de março, com uma tripulação-9 prevista para retornar cerca de uma semana depois. Quando a passagem estiver concluída, Williams e Wilmore para concluir sua estadia prolongada. Para continuar, esses astronautas apertam seu compromisso com a conclusão de seus propósitos missionários enquanto a bordo da Ision.