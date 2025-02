Uma galáxia elíptica localizada 88 milhões de anos-luz da Terra foi observado propondo características incomuns, com os astrólogos identificando-se como um predador cósmico. As imagens mais recentes tiradas pelo telescópio muito importante (ESC) para o Observatório do Sul Europeu (ESO) indicam que a galáxia, a galáxia, tem um histórico de consumir galáxias menores e apenas tem galáxias de consumo e apenas tem um histórico de consumir galáxias menores e assim como assim como consumir pequenas galáxias. A estrutura distorcida da Galaxy e a falha, espalha a luz ao redor, serve como evidência do passado turbulento, conforme relatos. Desejada logo acima da Galáxia Menor, NGC 3641, que é maior que o corpo parece estar na trajetória pode levar a fusões futuras. No estudo de tais interações, fornece informações sobre galáxias de amostras evolutivas.

Passado do passado das galagres passadas

De acordo com pesquisar Publicado em astronomia e astrofísica, os sinais de fusões anteriores são detectadas no NGC 3640. Distorções estruturais são observadas, juntamente com a presença das galáxias estelares mais antigas, sugerem em sua formação. O Astronomi no Instituto Nacional Italiano de Astrofísica é analisado nos restos mortais, com as descobertas de estrelas antigas significativas da galáxia original servem como marketing de colisões passadas. Eu desmaio depois que o NGC 3640 circundante é atribuído a essas interações passadas, indicando um efeito restante das fusões galácticas.

Próxima convergência galáctica

Relatório Sugira que, embora o NGC 3641 permaneça completo, seu destino final alinhado com padrões permanentes NGC 3640. Como as galáxias profundamente, sua força de gravidade para distorcer suas estruturas, geralmente levando a eventuais fusões. As observações atuais indicam não impactar imediatamente no NGC 3641, de acordo com as interações significativas ainda não começaram. Eles têm os funcionários assíduo As galáxias sofrem mudanças estruturais no tempo de absorção de gás e estrelas de locais. Esse processo está vinculado à forma e recursos exclusivos exibidos pelo NGC 3640.

Autoridade gravitacional e desenvolvimento mundial

As gravitações da força são exercidas por galáxias próximas podem desencadear mudanças em larga escala nas estruturas. Os astrônomos são supervisão de perto dessas interações, ganham maior evolução galáctica de entendimento. Nas observações do UST no VLT para oferecer a oportunidade de estudar esse processamento cósmico em detalhes, com os pesquisadores continuando a rastrear a fusão potencial entre o NGC 3640 e um parceiro menor. Resultados para contribuir para estudos mais amplos em galáxias de natureza dinâmica e partes do universo da informação em bilhões de anos.