Astrônomos capturam misteriosas ‘ondas de coro’ emergindo do espaço profundo

Uma equipe internacional de astrônomos detectou sinais misteriosos de chilrear em uma região inesperada do espaço, levantando questões importantes sobre como eles são criados.

Conhecidos como ondas de coro, esses sinais são rajadas de radiação eletromagnética em frações de segundo, emitidas bem acima da superfície da Terra. Quando convertidos para o formato de áudio e esticados, eles soam assustadoramente como o canto dos pássaros.





Nós temos conhecido sobre eles há décadas, e o consenso é que são causadas por instabilidade plasmática: gás ionizado ficando desequilibrado e liberando ondas eletromagnéticas em padrões distintos.





Você pode ouvir abaixo:

Até agora, a maior distância da Terra que foram detectadas foi de 51.000 quilómetros (31.690 milhas). É aqui que o campo magnético da Terra mais se assemelha a um íman com pólos opostos e distintos; uma característica que os físicos acreditavam ser essencial para criar as instabilidades necessárias no plasma que circula pelo sistema solar.





No entanto, uma nova investigação descobriu explosões de radiação com propriedades muito semelhantes a cerca de 165.000 quilómetros (102.526 milhas) do nosso planeta, onde o campo magnético da Terra é muito mais distorcido. Parece que as ondas de coro não estão tão intimamente relacionadas com um campo magnético perfeitamente dipolar como pensávamos.





“Essas semelhanças indicam que sua geração não é determinada apenas pelo ambiente local e que podem se desenvolver em qualquer lugar do espaço”, escrever os pesquisadores em seu artigo publicado.





A pesquisa foi baseada em uma análise aprofundada de imagens de alta resolução do Multiescala Magnetosférica da NASA (MMS), lançado em 2015, para identificar ondas tão longe de casa.





E embora os resultados desafiem algumas das suposições atuais sobre as ondas corais, um processo anteriormente hipotético foi observado pela primeira vez: a transferência de energia das partículas de plasma para as ondas corais ocorre em regiões onde os elétrons são relativamente raros, chamados buracos de elétrons.





Esta é a prova de que um fenômeno conhecido como ressonância ciclotron eletrônica está em jogo e alimenta os distintos padrões de chilrear vistos aqui, onde a frequência do elétron e a frequência da onda coincidem, resultando em maior transferência de energia.





“Esses buracos eletrônicos associados às ondas de coro foram bem estudados por simulações e agora foram observados in situ”, escrever os pesquisadores.





Como as ondas corais representam alguns dos pulsos mais poderosos de radiação eletromagnética no espaço – a chave para Cinturão de radiação da Terra e uma ameaça potencial às operações de satélite – precisamos de saber o máximo possível sobre eles para saber quando os esperar.





Outros planetas também têm ondas corais, incluindo Marte, Júpiter e Saturno, pelo que estas descobertas dizem-nos mais sobre o cosmos mais amplo e como os campos magnéticos são moldados em torno dos planetas.





“Nossas observações podem ajudar a resolver controvérsias de longa data sobre as emissões do coro e a compreender melhor o transporte de energia observado no espaço e em ambientes astrofísicos”, escrever os pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em Natureza.