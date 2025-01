Asus ROG Phone 9 FE surge no site de certificação, guia para a versão recondicionado do ROG Phone 8: relatório

A Asus pode estar desenvolvendo um novo smartphone para se juntar à sua linha ROG Phone 9, de acordo com um relatório recente. O celular da Asus deve levar o nome ROG Phone 9 FE, seguindo os passos da Samsung, que oferece dispositivos Fan Edition ou “FE” com componentes internos inferiores como parte de sua principal linha de celulares. Embora as especificações do referido ROG Phone 9 FE permaneçam desconhecidas, acredita-se que seja uma versão atualizada do ROG Phone 8, lançada em janeiro de 2024.

Asus ROG Phone 9 SE lançado

De acordo com 91Mobiles Indonésia anunciarO designado Asus ROG Phone 9 FE foi localizado na certificação SIRIM da Malásia e no banco de dados de certificação NBTC da Tailândia. Ele está listado com o número do modelo ASUS_AI2401_N e o apelido “Asus ROG Phone 9 FE”.

Embora as especificações do dispositivo mencionado permaneçam desconhecidas, seu número de modelo é semelhante ao ROG Phone 8 (AI2401), sugerindo que ele possui especificações semelhantes às do smartphone da geração anterior da empresa de tecnologia taiwanesa, incluindo o chipset Snapdragon 8 Gen 3. Exatamente o mesmo título de antes anunciado Foi flagrado no site da Wi-Fi Alliance, que está atento ao lançamento iminente.

Se for lançado, espera-se que faça parte da linha Asus ROG Phone 9, que inclui um modelo básico e variantes Pro.

Especificações do telefone Asus ROG 8

O Asus ROG Phone 8 dual-SIM (Nano) apresenta uma tela Samsung AMOLED LTPO full-HD + de 6,78 polegadas (1.080 x 2.400 pixels) com taxa de atualização de 165 Hz, suporte HDR10, toque com taxa de amostragem de 720 Hz e 2.500 nits de brilho máximo . A tela é protegida pelo Corning Cat Glass 2.

Ele é equipado com um SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, emparelhado com 16 GB de RAM LPDDR5X e 256 GB de armazenamento UFS 4.0. O telefone está equipado com uma configuração de câmera traseira tripla, composta por um sensor primário Sony IMX890 de 1/1,56 polegada de 50 megapixels com um estabilizador gimbal de seis eixos, uma câmera ultra grande angular de 13 megapixels com 120-. campo de visão nivelado e um sensor de 32 megapixels com OIS e zoom óptico de 3x.

Ele vem com uma bateria de 5.500mAh com carregamento sem fio Qi 1.3 e uma classificação de 65W.

