Asus Zenfone 12 além do teaser sugere uma ‘reforma’ antes do lançamento global

Asus ZenFone 12 Ulga e lançar globalmente em 6 de fevereiro. Espera -se que o aparelho tenha recursos como os do ROG Phone 9, que é introduzido em mercados selecionados em novembro de 2024. Um teaser recente da sociedade mostrou um plano no painel da frente e sugere “um filme”. A próxima jaqueta Mauris deve chegar ao sucessor do ZenFone 11 além da que foi revelada em março de 2024. Pode ser um módulo de câmera traseira de redefinição na variante existente.

Asus Zenfone 12 além do teaser

Asus participação Um teaser para o próximo ZenFone 12 além do aparelho em um post de 10. Na imagem que o acompanha, podemos ver o painel frontal do telefone. Parece ser um bando fino com um slot centrado na lâmina de orifício na parte superior para segurar a sala da frente.

Após a legenda, a empresa provocou como uma Samsung Zenfone 12 não mais que uma aceita “pelo meio ambiente”. Ele sugere um redesenho na versão atual do ZenFone 11 Beyond. Pôster para destacar a letra “O” na frase “para vir rapidamente” com um sensor de câmera circular. Pode sugerir que o telefone celular do telefone terapia seja um módulo de câmera traseiro redesenhado. Mal posso esperar para aprender mais sobre seu telefone nos próximos dias.

O Samsung ZenFone 12 além de agora apareceu anteriormente em Geekbench com um número de modelo asusai2501. Espera -se obter um Snapdragon 8 Elite Soul com 16 GB de RAM. O telefone provavelmente será executado no Android 15 com a pele Zenui. Espera -se que os recursos integrados de inteligência artificial (IA) que são chamados de ofertas de imagens aprimoradas e para comer experiências.

Os primeiros relatórios a serem sugeridos à ASUS ZenFone 12 além provavelmente terão recursos semelhantes, como o ROG Telefone 9. Eu poderia tomar uma bateria de 5.800mAh com suporte de carregamento sem fio de 65W e 15W para um suporte de 6,78 polegadas de HD para uma tela de 6,78 a uma taxa de renovação de 165Hz. Para a óptica, ele pode exibir uma unidade de câmera traseira tripla com um sensor primário de 50 megapixels, um atirador de 13 megapixels além do grande angular e uma câmera de 5 megapixels na parte traseira e uma câmera selfie de 32 megapixels.