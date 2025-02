Asus ZenFone 12 Ultra é o telefone raro alto que ainda tem fones de ouvido

ASUS revelou na quinta -feira o ZenFone 12 Ultra, que herda várias características interessantes do ASUS ROG Telefone 9 Série de jogos por telefone e os reorganiza para um público mais convencional. Como no ano passado ZenFone 11 UltraIsso significa que o telefone possui uma tela de 6,78 polegadas, carga rápida de fiação de 65 watts e o processador de elite Qualcomm Snapdragon 8.

Mas de outras maneiras, a ASUS expandiu o Zenfone 12 Ultra de seu irmão de jogo, admitindo uma taxa de atualização (ainda muito macia) de 144Hz (o telefone ROG 9 IS185Hz) e uma bateria menor de 5.500 mAh em comparação com os 5.800 mAh de Rog. O telefone virá em três cores: Ebony Black, Sakura White e Sage Green.

O ZenFone 12 Ultra possui muitas novas características da IA, várias das quais a ASUS está faturando como exclusivas do novo telefone no lançamento. Isso inclui edições atualizadas do tradutor de chamadas da IA, uma aplicação de transcrição e vídeo de retratos. O tradutor de chamada atualizado adiciona suporte para aplicativos de bate -papo de terceira parte, como o WhatsApp, o que deve fornecer mais flexibilidade além de apenas chamadas telefônicas padrão.

Existem também novas características dos artigos e documentos da IA, juntamente com funções de edição de fotos para desbloquear uma foto ou apagar um objeto ou pessoa indesejada em segundo plano. Muitas dessas características semelhantes das semelhantes que vemos regularmente nos telefones Pixel e Samsung Galaxy no Google, e o ZenFone 12 Ultra também receberá o círculo do Google para pesquisar.

O conector ZenFone 12 Ultra Headphones continua a se diferenciar como um dos poucos telefones principais de qualquer empresa para oferecer suporte a fones de ouvido a cabo sem um adaptador. Para gravação de vídeo, a ASUS também está atualizando seu estabilizador de Cardan Hybrid de 6 eixos para suavizar a câmera trêmula enquanto faz um vídeo, um recurso que é útil quando tentei telefones ASUS anteriores em buracos.

O preço do novo ZenFone 12 Ultra não estava disponível imediatamente, e este ano a ASUS está omitindo os Estados Unidos do lançamento internacional por telefone. Estou desencorajado por isso, já que a Zenfone ofereceu no ano passado muitos dos benefícios centrados nos telefones de jogos da ROG. Isso inclui a tela grande, o poderoso processador, o estabilizador de cardan para gravação de vídeo e os fones de ouvido, enquanto fornecem um grau de restrição, oferecendo esses recursos a um preço ligeiramente mais baixo do que os telefones de jogo da ASUS. Mas a Asus sempre enfrentou uma luta quando se trata do mercado dos EUA, onde o público telefônico do Android é dominado pela Samsung, de acordo com Pesquisa de contraponto.

Isso significa um pouco menos de zenfone para os fãs de Asus nos EUA Ótimas telas de LED na parte de trás para jogar.