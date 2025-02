Até que ponto o seu intestino funciona? Existe uma maneira muito simples de verificar.

Muitos de nós prestam atenção aos alimentos que colocamos em nosso corpo – perguntando se eles são nutritivos e saudáveis ​​para nós. Mas você já parou para se perguntar a rapidez com que essa comida se move no intestino?





A resposta a essa pergunta é realmente realmente importante, porque a velocidade que a comida se move no seu trato digestivo afeta sua saúde e bem-estar de várias maneiras.





Depois de trapacear e engolir sua refeição, essa comida começa sua viagem ao longo do trato gastrointestinal – uma pista longa e sinuosa que começa na boca e termina no ânus.





Ao longo do caminho, ele chega aos órgãos especializados que se viram e digeram (estômago), absorvem nutrientes (intestino delgado) e absorvem água e sais (intestino grosso).





O movimento dos alimentos através do trato digestivo é conhecido como motilidade intestinal. Este processo é parcialmente controlado pelos milhares de bactérias presentes em nosso intestino. O microbioma intestinal é extremamente importante porque essas bactérias ajudam a desenvolver nosso sistema imunológico e decompor comida.





Então, quando comemos, não nos alimentamos apenas – alimentamos os micro -halpers presentes no intestino. Para nos agradecer, as bactérias produzem pequenas moléculas chamadas metabólitos que Aumente nosso sistema imunológico E mantenha o nosso intestinal em movimento Estimulando os nervos intestinais, para que eles se contraam e movam comida.





Sem essas bactérias e seus metabólitos, nossas entranhas seriam menos capazes de mover alimentos no trato gastrointestinal. Isso pode causar um acúmulo de materiais ingeridos, levando à constipação e desconforto.

Tempo de trânsito intestinal

O tempo necessário para a comida chegar de uma extremidade do trato gastrointestinal para o outro é chamado tempo de trânsito intestinal.





O tempo de trânsito intestinal varia de pessoa para pessoa. Estimativas recentes Sugira que possa levar entre 12 e 73 horas para que os alimentos passem pelo corpo – a média é de 23 a 24 horas.





Essa variação no trânsito intestinal explica algumas das diferenças no microbioma intestinal observadas entre as pessoas – e, portanto, sua saúde intestinal.





Muitos fatores também podem afetar nosso tempo de trânsito natural genético,, dieta e nosso microbioma intestinal.





Se o tempo de trânsito intestinal for longo (o que significa que você tem uma motilidade intestinal lenta), bactérias no intestino grande produzir metabólitos diferentes. De fato, assim como nós, as bactérias de nossas entranhas devem ser nutridas.





Essas bactérias apreciam as fibras. Mas, se o tempo de trânsito intestinal for longo e as fibras demorarem muito para atingir o intestino importante, esses habitantes microbianos devem mudar para outra fonte de alimento. Então eles se voltam para proteínas.





A passagem para a proteína pode levar à produção de gás tóxico levando a problemas de saúde, como inchaço e inflamação.





O trânsito intestinal lento também pode causar o canto da comida parcialmente digerida no intestino delgado. Isso tem consequências adicionais à saúde – como proliferação Bactérias intestinais pequenasIsso pode causar sintomas como dor abdominal, náusea e inchaço.





O trânsito intestinal rápido também pode ter um impacto negativo na saúde.





Existem muitas razões pelas quais alguém pode viver um tempo de trânsito rápido. Por exemplo, ansiedadeDoença do intestino inflamatório (MII) e síndrome do cólon irritável (SII) podem causar uma diminuição no tempo de trânsito e até mesmo diarréia.





No caso de trânsito rápido, as fezes resultantes estão soltas com um alto teor de água. Isso indica que a matéria fecal não passou tempo suficiente no intestino, evitando o suficiente Absorção de água e nutrientes. No caso de MII, por exemplo, isso pode levar a desidratação.





Teste a velocidade do intestino

Felizmente, há um teste doméstico muito simples que você pode fazer para verificar sua motilidade intestinal. É chamado “The Sweet Clore Test”. E sim, é isso que você pensa.





Não coma milho macio por 7 a 10 dias (a fase de “lavagem”). Então você está pronto para iniciar o teste. Observe a data e a hora e coma milho doce – um milho na espiga ou um punhado de milho é suficiente.





Como a concha externa do milho é indigestível, ela passará pelo trato gastrointestinal com o restante dos alimentos que você comeu e acabará sendo visível em suas fezes.

O que você fará é ficar de olho nos próximos bancos que você gasta e observar a data e a hora em que você observa o tesouro dourado. Deve -se notar que este teste em casa não é final – mas representa uma medição do tempo de trânsito que, em média, fornece resultados semelhantes a medidas mais sofisticadas.





Se você passar o milho em 12 horas ou menos, seu intestino será rápido. Se você não exceder por cerca de 48 horas ou mais, seu intestino será lento. Se você encontrar o seu Motilidade intestinal Em cada extremidade do espectro, felizmente há coisas que você pode fazer para melhorá -lo.





Se é sempre rápido, é melhor visitar seu médico para ver se há uma causa subjacente.





Se for um pouco lento – mas você não parece tê -los Sintomas gastrointestinais adicionais Como inchaço, dor abdominal, falta de apetite ou náusea – coma mais frutas e vegetais para aumentar a fibra que você alimenta essas bactérias intestinais amigáveis, bebe mais água e se exercita.

De acordo com um dieta equilibrada Ajudará a manter seu intestino em movimento e saudável.

Nick IlottPrincipal e principal pesquisador de bioinformation, o Oxford Center for Microbiome Studies, Universidade de Oxford

