Atraso de incêndios em Los Angeles reformula novos mapas de risco de incêndio

Climawire | SACRAMENTO, Califórnia – Os incêndios em Los Angeles estão atrasando o lançamento na Califórnia de novos mapas de risco de incêndio que detalham significativamente mais perigo do que as versões anteriores, disse o corpo de bombeiros do estado na quarta-feira.

O que aconteceu

A Cal Fire já está atrasada na divulgação de novas recomendações estaduais para agências locais, detalhando quais áreas apresentam risco de incêndio muito alto, até o nível do lote. Os incêndios florestais de Los Angeles atrasarão ainda mais a agência, disse o bombeiro Daniel Berlant ao Politico em entrevista.

Ele disse que Cal Fire agora planeja divulgar as novas recomendações de mapas para o norte da Califórnia, primeiro, nas próximas semanas, e depois para o sul da Califórnia, nos meses seguintes, para não sobrecarregar as autoridades locais em Los Angeles, que são obrigadas por lei rever e adoptar os mapas no prazo de três meses.

Por que isso importa

As zonas de gravidade do risco de incêndio nos mapas Cal Fire determinam onde o governo estadual aplica certos regulamentos de prevenção de incêndios florestais, como códigos de construção resistentes ao fogo e requisitos de divulgação de risco de incêndio para vendas de casas. Os mapas, que deveriam ser atualizados a cada cinco anos por lei estadual, foram atualizados pela última vez em 2007.

Embora Cal Fire tenha finalizado seu Novas zonas de perigo de incêndio Para áreas sob jurisdição de incêndio do estado em abril de 2024, incluindo grande parte da Califórnia rural propensa a incêndios, ainda não foram divulgadas as novas recomendações de zonas de perigo de incêndio para áreas sob jurisdição local, incluindo a maioria das áreas urbanas.

Desde que Cal Fire atualizou as zonas em 2007, cresceu Um novo modelo científico para refletir o risco Incêndios florestais extremos alimentados pelo vento, como aqueles que devastaram Pacific Palisades e Altadena.

O resultado: ainda mais áreas, especialmente nos limites das atuais zonas de risco de incêndio, serão classificadas como perigo de incêndio muito alto na próxima atualização, disse Berlant.

“Haverá conversas difíceis”, disse Berlant. “Haverá muito mais cidades e até mesmo alguns condados que teriam um nível de risco de incêndio que não têm atualmente.”

O que vem a seguir

Assim que o Cal Fire lançar os novos mapas, as cidades e condados deverão revisar as recomendações, fazer alterações e adotar oficialmente as zonas.

O governador Gavin Newsom (D) e o Legislativo foram Em negociações no final do ano passado reformar e racionalizar os mapas de risco de incêndio, mas estas discussões preso no meio da oposição Grupos ambientalistas que temiam que as mudanças colocariam mais pessoas em risco. O senador estadual Scott Wiener (D), autor do projeto, SB610disse no início deste mês que era muito cedo para decidir se reintroduziria a proposta este ano.

Rachel Bluth contribuiu para este relatório.

